ビートたけし（79）が、25日放送のテレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演。物量業界のドライバー不足に提言した。

外国の運転免許を日本の免許に切り替える「外免切り替え」を利用した外国人ドライバーによる事故が相次いだことで、昨年10月に試験が厳格化された。合格率は大幅に下がったという。一方で、物流の現場は労働時間の制約やドライバーの高齢化で人員不足。外国人ドライバーの活用は必須な状況という。

たけしは米国に自動運転のタクシーがある例などを見て、「トラックは全部、無人（自動運転）でも行くようにした方がいいんじゃないかな」と話した。「自家用車は別だけど、トラックは定期のコースが決まっていれば、ゴルフ場のカートと同じように線路引いた方がいいんじゃないかな」と案を示し、「時間は夜中にすれば勝手に動いていくのに」と話した。

さらに「基本的に言えば、平面であるっていうのはおかしいよね。もう立体でもいいんだけど」と言うと、エッセイストの阿川佐和子が「え〜落ちてきそう…」。するとたけしは「またもめるだろうね、いろいろ」と笑った。