モデルで俳優の宮本茉由（３０）が２５日、都内で、初写真集「ほんとはね、」（小学館）の発売イベントを開催した。

昨年３０歳を迎えたことを記念し、自身の魅力を詰め込んだ１冊。初のランジェリーカットなどにも挑戦し「露出感あるお仕事をしたことがなかったので、そういう意味では一番頑張った」ときっぱり。写真集は夢だったというが、「最初で最後」と銘打っており「需要があるのかって思った。あとは自分の姿を残したいって思いからやらせていただいてるので、覚悟の１冊ということで」とその理由も語った。

今作の撮影の前には、悪女役で印象を残したテレ東系ドラマ「レプリカ 元妻の復讐」のハードな撮影で３キロやせたと語り、そこから４キロ増量し「フワフワボディになることを目指した」とアピール。「反響があってやらせていただけるなぜひやってみたい」と２冊目への意欲も見せた。

また２０代との変化を問われると、仕事への向き合い方や考え方が変わったと吐露。「悪女をやったときに一皮むけたというか、嫌われてもいいやって思うようになった」と笑顔で語っていた。