元日向坂46齊藤京子（28）が、24日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。友達について語った。

齋藤は「友達といえる友達がいないから…友達は本当に欲しいんですよね」と切り出すと、「1〜2カ月に1回ぐらいしか誰かとご飯行くとかないので、友達は欲しいなと思います」と吐露。

友達がいない理由を「私が初めて共演する人は大体敬語でしゃべるから。最初に距離があるのかなって思いますね。私があまりコミュ力がめっちゃ高いわけじゃないので、そこまでいかないんですよね」と打ち明けた。

さらに「やっぱ遅刻とかっていうのが、1時間遅刻とかされたりすると、あんまりちょっと良く思えないじゃないですか。でも、多分そういうのを許せる子は友達いっぱいいると思うんですけど。やっぱりどうしても気つかっちゃう。でも、なんかサクッと家に行ける仲みたいなのだったら、仲良いって呼べるのかなとも思いますよね」と語った。

「メンバーとかは？」の問いには「メンバーは、また、メンバーみたいな。今から会おうぜ！みたいな感じではないというか」と明かした。

「強いて言うなら誰が仲がいいか？」の質問には「ピアニストのハラミちゃん。ハラミちゃんが、めっちゃ私も好きですし。めっちゃいい方で。本当に仲いいし、それこそクリスマスも一緒に過ごしたりして」と答えた。するとMCの今田耕司が「友達やん！まだアカンのかい！」とツッコんだ。齋藤は「なんですけど、私まだ敬語だったりとか。『タメ口でいいよ！』みたいなこと言ってくれたんですけど。それを言われて、なかなか『あ、分かった！』とか言えなくて」と打ち明けた。今田が「それは、その要望は応えた方がいいんちゃう？」と伝えるが「その時期過ぎちゃって…」と答え、今田が「そこに時期なんかないって！」とアドバイスをした。