巨人・田中将大投手（３７）が２５日、都内で行われたｎｅｔｋｅｉｂａ主催の会員限定イベント「田中将大選手と中央競馬を楽しもう！ Ｖｏｌ．３」に出演した。ファンと共に中央競馬を楽しむ同イベント。大の競馬好きとして知られ過去に有馬記念のアンバサダーも務めていた右腕は、黒のオリジナルＴシャツを着て登場し「僕は昨年も回収率が全然ふるっていないので、今日皆さんに運気を分けていただきたいなと。的中できるように頑張りたいと思います」と笑顔であいさつした。

楽天から移籍１年目の昨季は史上４人目の日米通算２００勝を達成。大偉業を成し遂げた当時の気持ちを問われ「本当『ようやく達成することができたな』という気持ちでしたね。届きそうな数字までいってからが長かったので。『本当に頑張ってください』と言ってくださるファンの方々もそうですし、マスコミの方々にも毎年、何年も続けてずっと２００勝について聞かれるのも申し訳ないなという気持ちもありましたし。そういうところもいろいろクリアになって本当によかった」と安堵（ど）。さらに「シーズン最後の登板で決めることができて。本当に勝ててなかったら年越せねえな…って思っていたので」と本音も漏らした。

「応援してくださる方々、チームの皆に感謝してもしきれないです。本当に皆さん（の力）で積み上げさせてもらった２００勝だと思うので。本当に待っていてくれていたんだな、応援してくれていたんだな、というのを本当にすごく感じました」と感謝の思いを語っていた。