◆卓球◇全日本選手権 最終日（２５日、東京体育館）

女子決勝が３年連続同じカードで行われ、女王・早田ひな（日本生命）が敗れ、１９９２〜９７年に６連覇の小山ちれ以来となる史上４人目の４連覇はならなかった。直近の決勝で２度倒してきた１７歳の張本美和（木下グループ）に敗れ、５度目の日本一を逃した。

全日本は、同学年の平野美宇（木下グループ）が１７年に史上最年少１６歳で制覇。伊藤美誠（スターツ）も１８年、１９年に先に優勝し、２人の背中を負ってきた早田は、東京五輪の選考が終了した直後の２０年大会で初優勝をつかみ、その後、２３年から３連覇を果たした。早田にとって、パリ五輪で銅メダル獲得するなど飛躍につながる契機になった舞台で「日本を１回制して世界に向けて考え方を変えた大会でもある。人生を変えた大会」と特別な思いを持ち続ける大会だ。

２４年パリ五輪で負傷した左腕の影響で前回３連覇は「奇跡」と表現した。昨年１１月には世界ツアー、ＷＴＴチャンピオンズ・フランクフルトでも復活優勝。パリ五輪で左腕を負傷後では初めて国際舞台でタイトルをつかみ、患部は「ほぼ意識しない」と万全に近い状態で開幕を迎えていた。この日の準決勝では２３年決勝で戦った木原美悠（トップ名古屋）に４―２で勝利。５度目の頂点を目指したが、フルゲームで準決勝を突破した１７歳の底力に屈した。

◆早田 ひな（はやた・ひな）２０００年７月７日、北九州市生まれ。２５歳。福岡・希望が丘高卒。４歳から卓球を始める。２１年アジア選手権シングルス優勝。世界選手権は女子ダブルスで１７年銅、１９年銀、２１年銀。混合ダブルスが２１、２３年銀。シングルスが２３年銅。全日本選手権はシングルスで４度優勝、２３年に史上５人目の３冠獲得。世界ランク１０位。左利き。１６７センチ。