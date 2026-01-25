卓球・全日本選手権

卓球の全日本選手権最終日は25日、東京体育館で行われた。女子シングルス決勝で張本美和（木下グループ）が、早田ひな（日本生命）を4-3（7-11、11-2、11-9、11-6、5-11、10-12、11-6）で撃破。初の日本一に輝いた17歳の目に涙が浮かんだ。

世界ランク7位の張本と、同10位の早田の頂上決戦。3年連続で同カードとなり、過去2年は早田が4-0で勝利していた。

第1ゲームは中盤の競り合いから早田が抜け出して11-7で先取。第2ゲームは張本が大量リードを保って11-2と逆襲した。

第3ゲームは張本が終盤に逆転して11-9。第4ゲームも制して優勝に王手をかけたが、第5ゲームを落とした。

第6ゲームは10-6とマッチポイントを握りながら、早田が怒涛の逆転で最終ゲームへ。最後は張本が取り切り、初めて日本の頂点に立った。

試合後、コート上のインタビューでは「ほんとに嬉しくて…。最終ゲームは思い切っていこうという気持ちになった。第6ゲームで弱気になったので、最終ゲームは攻めて勝つことができた」と胸を張った。



