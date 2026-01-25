◆卓球◇全日本選手権 最終日（２５日、東京体育館）

女子決勝が３年連続同じカードで行われ、１７歳の張本美和（木下グループ）が、３連覇していた女王・早田ひな（日本生命）を破り、悲願の初日本一を成し遂げた。ジュニア女子との２種目制覇は、１９８８年佐藤利香以来、３７大会ぶり２人目の快挙となった。

第１ゲーム（Ｇ）は７―１１で取られたが、第２、第３Ｇを奪って逆転。３―２の第６Ｇでは９―６からフォアハンドドライブを早田のバック側に決めて、一度チャンピオンシップポイント（ＣＰ）を握ったが、そこから早田の脅威の粘りにあい、１０―６から６連続失点し、逆転でゲームを奪われた。

それでも３―３の最終Ｇでは、１点目から強気に攻めの姿勢を貫いた。５―１からは連続でレシーブエースを決め、左拳を握った。歓喜の瞬間は両拳を突き上げ、大拍手に応えた。コーチの父・宇さんと抱き合うと、涙があふれた。父に頭をなでられ、タオルで目を覆い、歓喜に浸った。

張本美和は２４日の準々決勝ではＴリーグのチームメート・長崎美柚（木下アビエル神奈川）と対戦し、計２ゲームは１―７から６点差逆転。最終的にゲームカウント４―１で倒したが、辛勝となった。この日の準決勝では、２１歳の横井咲桜（ミキハウス）と対戦し、先に２ゲームを取られる苦しい展開から挽回し、フルゲームの末に逆転勝ち。何度も壁を乗り越える、険しい道を駆け上がってきた。

過去２大会では、決勝に進んできたが、早田に完敗し、悔し涙の準優勝だった。２４日がコーチで父・宇さんの誕生日で「優勝というお金では買えないプレゼントをできるように頑張りたい」と話していた。同日男子準決勝で松島輝空（木下グループ）にフルゲームで敗れた兄・智和（トヨタ自動車）からは試合後「苦しい展開から逆転勝ちは素晴らしかった。２年連続早田選手に負けてるので、３度目の正直を僕も応援している」。史上初のきょうだいＶは果たせなかったが、エールを送られてた。（宮下 京香）

張本本美和の優勝インタビュー

「いやー本当にうれしくて。やっと勝ったか…と。最終ゲームは負けてもいいから攻めていこうと思って、結果責める選択をしてよかったと思います。リードして初めて弱気になってしまった。そこは反省ですけど、自分で立て直せたのはすごく成長したなと感じました。(お父さんが誕生日で)一般の部で優勝をプレゼントしたかったので、本当に嬉しいです。お母さんも数日前に誕生日だったので、一緒にお祝いしたい。一般の部を優勝するのが、これまでで一番強かった。壁を一つ乗り越えられた。また弱いところを乗り越えて、これからも楽しい卓球人生を送りたい」

◆張本 美和（はりもと・みわ）２００８年６月１６日、仙台市出身。１７歳。Ｔリーグは木下アビエル神奈川所属。両親の影響で５歳上の兄・智和（トヨタ自動車）に続き卓球を始め、３歳で大会に初出場。２４年は世界選手権、パリ五輪でともに団体銀メダル。アジア選手権は団体金、女子ダブルス銀。世界ランクは日本勢１番手の７位。右シェークドライブ型。最近はアイドルグループ・乃木坂４６にハマる。身長１６６センチ。