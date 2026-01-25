5児の父・つるの剛士、“15年ぶり”に家族で記念撮影 成長にじむ撮影風景に「なんて素敵」「皆さん立派になられましたね！」と反響
5児の父でタレントのつるの剛士（50）が24日、自身のインスタグラムを更新。15年ぶりに家族写真を撮影した様子を披露し、前回の家族写真も公開した。
【写真】「皆さん立派に」つるの剛士が披露した“15年ぶり”家族写真の撮影風景
先日、海外留学中の長女・うたさんが成人式を迎えたことを報告していたつるの。長女が留学先へ戻る前に「家族写真を撮ろう！」となり、「地元の歴史ある老舗写真館へ」訪れたことを報告した。
投稿では、晴れ着姿の長女や、5人の子どもたちが並んで撮影する様子を動画で公開。「それにしても家族で写真撮ってもらうの何年ぶりだろう。。と思い返せば、まだ次男が影も形もないもない15年前。うえの子どもたちの七五三のとき以来でした」と明かし、15年前の家族6ショットも公開した。
つるのは「ああ、定期的に撮っておけばよかったなあ。。家族写真」と“後悔”をにじませるも、「仕上がりは1ヶ月後ということなのでとても楽しみです」と胸を躍らせていた。
この投稿には、「なんて素敵」「お着物ステキでお似合いですねー」「こういう場所で撮るのいいですよね」「ほほ笑ましいですね いつまでもお幸せに」「皆さん立派になられましたね！」などの声が寄せられている。
つるのは2003年に結婚。翌04年に第1子長男・詠斗さん、06年に第2子長女・うたさん、07年に第3子次女・おとさん、09年に第4子三女・いろさん、16年に第5子次男・絢斗さんが誕生している。
【写真】「皆さん立派に」つるの剛士が披露した“15年ぶり”家族写真の撮影風景
先日、海外留学中の長女・うたさんが成人式を迎えたことを報告していたつるの。長女が留学先へ戻る前に「家族写真を撮ろう！」となり、「地元の歴史ある老舗写真館へ」訪れたことを報告した。
投稿では、晴れ着姿の長女や、5人の子どもたちが並んで撮影する様子を動画で公開。「それにしても家族で写真撮ってもらうの何年ぶりだろう。。と思い返せば、まだ次男が影も形もないもない15年前。うえの子どもたちの七五三のとき以来でした」と明かし、15年前の家族6ショットも公開した。
この投稿には、「なんて素敵」「お着物ステキでお似合いですねー」「こういう場所で撮るのいいですよね」「ほほ笑ましいですね いつまでもお幸せに」「皆さん立派になられましたね！」などの声が寄せられている。
つるのは2003年に結婚。翌04年に第1子長男・詠斗さん、06年に第2子長女・うたさん、07年に第3子次女・おとさん、09年に第4子三女・いろさん、16年に第5子次男・絢斗さんが誕生している。