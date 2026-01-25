元巨人投手でメジャーでも活躍した上原浩治氏（50）が23日、TBS系「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に生出演。沖縄で自主トレーニングに励むレッドソックス・吉田正尚外野手（32）に直撃取材を行った様子が放送された。

吉田は2024年秋に右肩を手術した影響で出遅れ、昨季は55試合で打率・266、4本塁打。DHでの出場がほとんどだったが「基本的には守備についた方がいいです」と本音を吐露した。

上原氏が「DHは嫌ですか？」と“直球質問”をぶつけると「いや、嫌とか…。試合に出られることが一番ですので」と答え、その上で「肩のトレーニング強度も上げてますし（外野の）守備位置からしっかりバックホームできる距離はクリアしています」と7、80メートルの距離も投げられると自信を見せた。

吉田をめぐっては昨季からトレード説が絶えないことから、上原氏が「MLBはちょっと調子が悪いと、すぐトレードだなんだって言われますけど…」と再度、質問。吉田は「少し慣れたかなと。そうなる時はなるやろと。自分のやるべきことは変わらないと思っています」としっかり集中して臨むだけと覚悟を口にした。

スタジオで上原氏は吉田について「今年、勝負ですから。ケガしてなかなかレギュラーポジションを奪えてないので、そこを奪えないと試合に出るチャンスが少なくなってくるので、そうなってくるとトレードとかあまりうれしくないニュースが出てくるので、本当に勝負の年だと思います」と大事な1年になると分析した。