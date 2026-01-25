◇ノルディックスキーW杯ジャンプ女子個人第22戦（2026年1月25日 北海道・大倉山ジャンプ競技場（ヒルサイズ＝HS137メートル））

女子個人22戦が行われ、ミラノ・コルティナ冬季五輪代表の高梨沙羅（29＝クラレ）が125メートルの111・7点で日本勢最上位の8位だった。2回目は悪天候のためキャンセルされ、1回目の点数のみで争われた。ニカ・プレブツ（20＝スロベニア）が今会場での女子W杯ジャンプ台記録に並ぶ139・5メートルの飛躍を見せ、134・5メートルで優勝。今季6勝の丸山希（27＝北野建設）は、110メートルの101・2点で12位だった。

朝から大雪が降り続いたこの日。予選はキャンセルとなり、午前11時から競技が開始されたが、変わらず降雪は続き、視界も悪い状況の中での飛躍だった。高梨は「若干レールに雪が入って詰まる部分もあったけれど、しっかりとそこをつなげてスムーズにテイクオフできたと思う。着地は転ぶかと思った。結構埋まってしまって、テレマークを入れようとしたけれど…。けが人が一人もでなかっただけ良かったなと思う」と振り返った。

今後はドイツでのW杯を経て自身4度目の五輪へと向かう。「色んなことに挑戦しながら過ごしてきた4年間。ジャンプ以外にも色んな活動であったり、新しいことにも挑戦できた。もちろん、ジャンプのテクニックを磨き上げてきた。テレマークに課題があるのは変わらないけれど、このオリンピックの舞台に立てたからこそ、この4年間積み上げてきたものをジャンプのパフォーマンスで出せたら」と言葉に力を込めた。