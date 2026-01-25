京大医学部卒のモデル、衆院選に「25歳で立候補」へ 理由・心境をつづる
モデルなどで活動していた今井優里氏が23日、自身のXを更新し、衆議院議員総選挙に出馬する意向を示した。国民民主党公認で、大阪7区に立候補を予定する。
【写真】京大医学部卒・モデルとしても活動の今井ゆうり氏、写真＆衆院選への想い
今井氏は「はじめまして。大阪7区から立候補を予定している、今井ゆうりと申します」と自己紹介し、大切にしたい言葉として「負担の世代から、挑戦の世代へ」を紹介。
「今の社会では、働く世代は社会保険料などの負担が重くのしかかっています。その負担を少しでも軽くし、手取りを増やすことで、『将来のために何かを始めたい』『自分に投資したい』そう思ったときに、一歩踏み出せる社会に変えていきたいと考えています」とつづった。
さらに「私は今回、25歳で立候補を予定しています」とし、若い世代の政治への関心の高まりに言及。一方で「関心はあるけれど、行動に移すのは難しい」などの声も聞くとし、「だからこそ、まずは私自身が挑戦する。年齢や立場に関係なく、挑戦できる社会をつくるために、その第一歩を踏み出す決意をしました。この挑戦が、誰かにとって『自分もやってみよう』と思えるきっかけになれば、これ以上うれしいことはありません」と心境。「踏み出したからには、全力で取り組みます」と伝えた。
今井氏は、京都大学の医学部卒業し、会社員として働きながら自社も経営。大学在学時からモデルとしても活動。また、堀江貴文氏がNewsPicksで注目を集めたニュースを深掘りする『HORIE ONE』にも出演してきた。
