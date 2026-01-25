¡ÚÂîµå¡Û17ºÐ¤ÎÄ¥ËÜÈþÏÂ¤¬¤Ä¤¤¤ËÁ´ÆüËÜ½éÀ©ÇÆ¡¡2Ç¯Ï¢Â³·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¡ª¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤Î»àÆ®¤Ç·èÃå
¡þÅ·¹ÄÇÕ¡¦¹Ä¹¡ÇÕ 2026Ç¯ Á´ÆüËÜÂîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ 6ÆüÌÜ(25Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û)
½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î·è¾¡¤¬25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê¤¬ÁáÅÄ¤Ò¤ÊÁª¼ê¤ò4¡Ý3(7¡Ý11¡¢11¡Ý2¡¢11¡Ý9¡¢11¡Ý6¡¢5¡Ý11¡¢10¡Ý12¡¢11¡Ý6)¤Ç²¼¤·¡¢Èá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·è¾¡¥«¡¼¥É¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¡£Á°²ó¡¢Á°¡¹²ó¤ÏÁáÅÄÁª¼ê¤¬4¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢3Ï¢ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âè1¥²¡¼¥à¡¢¸ß¤¤¤Ë¸ò¸ß¤ËÆÀÅÀ¤ò¼è¤ê¹ç¤¦Ãæ¡¢½ªÈ×¤ËÁáÅÄÁª¼ê¤ËÆÍ¤Êü¤µ¤ì¡¢¥²¡¼¥à¤ò¼º¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂè2¥²¡¼¥à¡¢´ËµÞ¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¤Áê¼ê¤ò11¡Ý2¤ÎÂçº¹¤Ç¼è¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âè3¥²¡¼¥à¡¢ÃæÈ×¤«¤éÁáÅÄÁª¼ê¤¬¹â¤¯Åê¤²¾å¤²¤ë¥µ¡¼¥Ö¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¥ê¡¼¥É¤¹¤ëÅ¸³«¡£¤½¤ì¤Ç¤âÃúÇ«¤Ê¥é¥ê¡¼¤òÂ³¤±¤ëÄ¥ËÜÁª¼ê¤¬7¡Ý9¤«¤é4Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥²¡¼¥à¤òÃ¥¼è¤·¤Þ¤¹¡£
Âè4¥²¡¼¥à¡¢ÃæÈ×¤Þ¤Ç¶¥¤ê¹ç¤¦Ãæ¤Ç7¡Ý6¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¡£Áê¼ê¤Î¥µ¡¼¥Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¶¯Îõ¤Ê¥Õ¥©¥¢¥Ï¥ó¥É¤Î¥ì¥·¡¼¥Ö¤ÇÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ°ìµ¤¤ËÏ¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¾¡Íø¤Þ¤Ç¤¢¤È1¥²¡¼¥à¤È¤·¤Þ¤¹¡£
²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿Ä¥ËÜÁª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢Âè5¥²¡¼¥à¤ÏÃ¥¤ï¤ì¡¢3¡Ý2¤Ø¡£Âè6¥²¡¼¥à¤ÏÅÓÃæ¤«¤éÄ¥ËÜÁª¼ê¤¬µÕ²óÅ¾¤ÎYG¥µ¡¼¥Ö¤ò¶î»È¤·¡¢Áê¼ê¤òËÝÏ®¤·¤ÆÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤Þ¤¹¡£10¡Ý6¤ÈÀè¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é6Ï¢Â³¼ºÅÀ¤ÇÅÚÃÅ¾ì¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤âºÇ½ª¥²¡¼¥à¤Ï¡¢µ¤»ý¤Á¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·ÀÑ¶ËÅª¤Ê¹¶·â¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê3Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤½¤Î¸å¤â¹¶·â¤Î¼ê¤ò´Ë¤á¤º¡¢ÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤Þ¤¹¡£½øÈ×¤ËÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿Ä¥ËÜÁª¼ê¤¬½éÍ¥¾¡¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Ä¥ËÜÁª¼ê¤Ïº£Âç²ñ¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÉô¤Ç4Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£²áµî2Âç²ñ¡¢·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÁáÅÄÁª¼ê¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¡¢17ºÐ¤¬Èá´ê¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£