¥¸¥à¥Ë¡¼¥Î¥Þ¥É¤È¥¸¥à¥Ë¡¼¥·¥¨¥é¤òÅ°ÄìÈæ³Ó¡ªÂ¿¤¯¤Î°ã¤¤¤¬¡Ä¤É¤Ã¤Á¤òÇã¤¦¤Ù¤¡©
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥à¥Ë¡¼¥Î¥Þ¥É¤È¥¸¥à¥Ë¡¼¥·¥¨¥é¤Î²Á³Ê¤ä¥µ¥¤¥º¡¢ÆâÁõ¡¦³°Áõ¡¢Ç³ÈñÀÇ½¡¢Áö¹ÔÀÇ½¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ê¤É¤òÅ°ÄìÈæ³Ó¡£Çã¤¦¤Ê¤é¤É¤Á¤é¤¬ÎÉ¤¤¤«¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥à¥Ë¡¼¥Î¥Þ¥É¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ï¡Ä
¢¨ËÜµ»ö¤Î¼ÖÎ¾¾ðÊó¤Ï¡¢2025Ç¯11·î6Æü»þÅÀ¤Î¥¬¥ê¥Ð¡¼¡Ö¼Ö¥«¥¿¥í¥°¡×¤è¤ê°úÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥à¥Ë¡¼¥Î¥Þ¥É¤È¥¸¥à¥Ë¡¼¥·¥¨¥é¤Î°ã¤¤
¥¸¥à¥Ë¡¼¥Î¥Þ¥É¡Ê°Ê²¼¥Î¥Þ¥É¡Ë¤È¥¸¥à¥Ë¡¼¥·¥¨¥é¡Ê°Ê²¼¥·¥¨¥é¡Ë¤Ï5¥É¥¢¤È3¥É¥¢¤Î·»Äï¼Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÂ¿¤¯¤Î°ã¤¤¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Ë¼ç¤Ê°ã¤¤¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¿·¼Ö²Á³Ê¡§¥·¥¨¥é¤ÎÊý¤¬°Â¤¤
¡¦¥µ¥¤¥º¡§¥Î¥Þ¥É¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤
¡¦Ç³ÈñÀÇ½¡§¥·¥¨¥é¤ÎÊý¤¬¤ï¤º¤«¤ËÎÉ¤¤
¡¦Æâ³°Áõ¡§¥Î¥Þ¥É¤ÎÊý¤¬¾¯¤·¹âµé´¶¤¬¤¢¤ë
¡¦Áö¹ÔÀÇ½¡§Ä¾¿Ê°ÂÄêÀ¤Ï¥Î¥Þ¥É¡¢¾®²ó¤ê¤È·Ú²÷¤µ¤Ï¥·¥¨¥é
¡¦µï½»À¡§¥Î¥Þ¥É¤ÎÊý¤¬¹¤¯¤Æ²÷Å¬
¡¦¾è¤ê¿´ÃÏ¡§¥Î¥Þ¥É¤ÎÊý¤¬¤ä¤ä¹Å¤¤
¡¦³Æ¼ïÁõÈ÷¡§²÷Å¬ÁõÈ÷¤Ï¥Î¥Þ¥É¡¢°ÂÁ´ÁõÈ÷¤Ï¥·¥¨¥éÍ¥°Ì
¼¡¾Ï°Ê¹ß¤Ç¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
°ã¤¤1.¿·¼Ö²Á³Ê¤òÈæ³Ó
¡Ú¥¸¥à¥Ë¡¼¥Î¥Þ¥É¡Û
¡¦5MT¼Ö¡§265.1Ëü±ß
¡¦4AT¼Ö¡§275Ëü±ß
¡Ú¥¸¥à¥Ë¡¼¥·¥¨¥é¡Û
¡¦5MT¼Ö¡¿4AT¼Ö¡§227.2Ëü±ß¡Á238.6Ëü±ß
¢¨¾åµ¼ÖÎ¾²Á³Ê¤Ï¡¢1000±ßÌ¤ËþÀÚ¤ê¼Î¤Æ
¥Î¥Þ¥É¤Ï¡ÖFC¡×¤Î¤ß¤Î1¥°¥ì¡¼¥ÉÅ¸³«¤Ç¡¢MT¼Ö¤ÈAT¼Ö¤Ç²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥·¥¨¥é¤Ï¡ÖJL¡×¡ÖJC¡×¤Î2¥°¥ì¡¼¥ÉÅ¸³«¤Ç¡¢Æ±¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤¢¤ì¤ÐMT¼Ö¤ÈAT¼Ö¤Î²Á³Êº¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Î¥Þ¥É¤Î¿·¼Ö²Á³Ê¤Ï¡¢¥·¥¨¥é¤ÎJL¥°¥ì¡¼¥É¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌó38Ëü±ß¹â¤¯¡¢¾å°Ì¤ÎJC¥°¥ì¡¼¥É¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÌó26.5Ëü±ß¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¦¡ÚÃíÌÜ¡ÛÃæ¸Å¼Ö¤Ç¤ÏÌó100Ëü±ß¤Î²Á³Êº¹
¸½ºß¡¢¥Î¥Þ¥É¤Ï¼õÃíÄä»ßÃæ¤Ç¤¹¡£2026Ç¯1·î30Æü¤Ë¼õÃíºÆ³«¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢È¯Çä»þ¤Ë¤Ï¼õÃí³«»Ï¤«¤é4Æü¤ÇÄä»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÆ³«¸å¤âÄ¹´ü¤ÎÇ¼¼ÖÂÔ¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥Î¥Þ¥É¤â¡¢Ãæ¸Å¼Ö»Ô¾ì¤Ç¤ÏÅÐÏ¿ºÑ¤ßÌ¤»ÈÍÑ¼Ö¤¬Î®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢²Á³Ê¤Ï¹âÆ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÙÊ§Áí³Û400Ëü±ßÁ°¸å¤Î¼ÖÎ¾¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥·¥¨¥é¤ÏÆ±¤¸2025Ç¯¼°¤Ç¤â»ÙÊ§Áí³Û300Ëü±ßÁ°¸å¤Î¼ÖÎ¾¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£Ãæ¸Å¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ç¼´ü¤ÎÌÜ°Â¤Ï¤É¤Á¤é¤â2½µ´Ö¡Á1¥ö·îÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£
°ã¤¤2.¥µ¥¤¥º¤È½ÅÎÌ¡¢Ç³Èñ¤òÈæ³Ó
¥Î¥Þ¥É¤È¥·¥¨¥é¤ÇÂç¤¤ÊÈæ³Ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£¥Î¥Þ¥É¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤Ê¬¤À¤±´ðËÜÅª¤Ê²÷Å¬À¤ÏÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç³Èñ¤Ê¤É¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¦¥Î¥Þ¥É¤ÎÊý¤¬Ä¹¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢½Å¤¤
¡Ú¥¸¥à¥Ë¡¼¥Î¥Þ¥É¡Û
¡¦Á´Ä¹¡§3890mm
¡¦Á´Éý¡§1645mm
¡¦Á´¹â¡§1725mm
¡¦¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¡§2590mm
¡¦¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§1180-1190kg
¡Ú¥¸¥à¥Ë¡¼¥·¥¨¥é¡Û
¡¦Á´Ä¹¡§3550mm
¡¦Á´Éý¡§1645mm
¡¦Á´¹â¡§1730mm
¡¦¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¡§2250mm
¡¦¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§1070-1090kg
¥Î¥Þ¥É¤Ï5¥É¥¢¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥·¥¨¥é¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÁ´Ä¹¤È¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤¬Ä¹¤¤¤Ç¤¹¡£¤È¤â¤Ë¡¢¥Î¥Þ¥É¤ÎÊý¤¬340mmÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Á´¹â¤Ï¥·¥¨¥é¤ÎÊý¤¬5mm¤À¤±¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥É¥¢¤ÎËç¿ô¤¬Â¿¤¤¥Î¥Þ¥É¤ÎÊý¤¬100kg¤Û¤É½Å¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¦Ç³Èñ¤Ï¥·¥¨¥é¤ÎÊý¤¬¼ã´³¤Ê¤¬¤éÎÉ¤¤
¡Ú¥¸¥à¥Ë¡¼¥Î¥Þ¥É¡Û
¡¦5MT¼Ö¡§14.9km/L
¡¦4AT¼Ö¡§13.6km/L
¡Ú¥¸¥à¥Ë¡¼¥·¥¨¥é¡Û
¡¦5MT¼Ö¡§15.4km/L
¡¦4AT¼Ö¡§14.2km/L
WLTCÇ³Èñ¤òÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¤¬¤é¥·¥¨¥é¤ÎÊý¤¬ÎÉ¹¥¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥É¥¢Ëç¿ô¤Î¾¯¤Ê¤¤¥·¥¨¥é¤ÎÊý¤¬¡¢¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¤¬·Ú¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢MT¼Ö¤ÈAT¼Ö¤Ç¤Ï¡¢¹½Â¤Åª¤Ê°ã¤¤¤«¤éMT¼Ö¤ÎÊý¤¬Ç³Èñ¤ÏÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
°ã¤¤3.ÆâÁõ¡¦³°Áõ¤òÈæ³Ó
³°´Ñ¤òÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¥Î¥Þ¥É¤ÎÊý¤¬¾¯¤·¹âµé´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á´Ä¹¤Î°ã¤¤¤«¤é¡¢²£¤«¤é¸«¤¿°õ¾Ý¤âÎ¾¼Ô¤Ç°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ÆâÁõ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É°ã¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¦¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤Ç°Û¤Ê¤ë°õ¾Ý
¥Î¥Þ¥É¤È¥·¥¨¥é¤Î¥°¥ê¥ë¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Î·Á¤Ï¶¦ÄÌ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥°¥ê¥ë¤ÎÁÇºà¤ä¿§¤Ë¤Ï°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¥Î¥Þ¥É¤Ë¤Ï¥á¥Ã¥²Ã¾þ¤È¥¬¥ó¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯ÅÉÁõ¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Î¥Þ¥É¤ÎÊý¤¬¾¯¤·¹âµé´¶¤¬¤¢¤ê¡¢°ìÊý¤Ç¥·¥¨¥é¤ÏÌµ¹ü¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¢¦°ã¤¤¤¬Âç¤¤¤¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î°õ¾Ý
²£¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢2Âæ¤ÎÁ´Ä¹¤Î°ã¤¤¤¬°ìÌÜÎÆÁ³¤Ç¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Î¥Þ¥É¤ÎÊý¤¬¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤¬Ä¹¤¯¡¢¤É¤³¤«¥²¥ì¥ó¥Ç¥ô¥¡¡¼¥²¥ó¡Ê¥Ù¥ó¥ÄG¥¯¥é¥¹¡Ë¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë°õ¾Ý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¦ÆâÁõ¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤
ÆâÁõ¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤Ç¤Û¤È¤ó¤É°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤ËÁ°ÀÊ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥ÍÉôÊ¬¤ò¸«¤ë¤È¡¢¸«Ê¬¤±¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Û¤É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦¡ÚÃíÌÜ¡Û¸åÀÊ¤ÎÅÝ¤ìÊý¤Ë°ã¤¤
°Õ³°¤Ê°ã¤¤¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¸åÀÊ¤ÎÅÝ¤ìÊý¤Ç¤¹¡£
¥Î¥Þ¥É¤Ï¥·¥¨¥é¤è¤ê¤âºÂÌÌ¤¬¸ü¤¯¡¢Á°¤ËÅÝ¤·¤Æ¤â¥Õ¥ë¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥·¥¨¥é¤Ï²Ù¼¼¤«¤é¤Û¤Ü¥Õ¥ë¥Õ¥é¥Ã¥È¤Î¾õÂÖ¤Þ¤ÇÅÝ¤»¤Þ¤¹¡£¼ÖÃæÇñ¤äµðÂç¤Ê²ÙÊª¤òÀÑ¤à¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥·¥¨¥é¤ÎÊý¤¬ÊØÍø¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ã¤¤4.Áö¹ÔÀÇ½¤Èµï½»À¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤òÈæ³Ó
Áö¹ÔÀÇ½¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÆÃÄ¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µï½»À¤Ï¥Î¥Þ¥É¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï¡Ê¹¥¤ß¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡Ë¥·¥¨¥éÍ¥°Ì¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¦Áö¹ÔÀÇ½¤ÏÄ¾¿Ê°ÂÄêÀ¤È¾®²ó¤ê¡¦·Ú²÷¤µ¤Ë°ã¤¤
Áö¹ÔÀÇ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÎÉ¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Î¥Þ¥É¤Ï¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤¬Ä¹¤¯¡¢Ä¾¿Ê°ÂÄêÀ¤Î¹â¤µ¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ¹¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥·¥¨¥é¤Ï¾®²ó¤ê¤¬Íø¤¡ÊºÇ¾®²óÅ¾È¾·Â¤Ï¥Î¥Þ¥É5.7m¡¢¥·¥¨¥é4.9m¡Ë¡¢¼Ö½Å¤¬·Ú¤¤Ê¬¤À¤±Áö¤ê¤â·Ú²÷¡£¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤Î¥¥ì¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Î¾¼Ô¤ÎºÇ¹â½ÐÎÏ¡¿ºÇÂç¥È¥ë¥¯¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÆ±¤¸¤Ç¡¢101-102ps/130N¡¦m¤Ç¤¹¡£
¢¦µï½»À¤Ï¥Î¥Þ¥É¤Î°µÅÝÅª¾¡Íø
µï½»À¤Ï¡¢Á°ÀÊ¤³¤½Î¾¼Ô¤ÇÂç¤¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸åÀÊ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥Î¥Þ¥É¤ÎÊý¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´Ä¹¤Îº¹¤¬Â¸µ¤ËÉ½¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Î¥Þ¥É¤Î¸åÀÊ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Âç¿Í¤Ç¤â¤è¤Û¤ÉÂÎ³Ê¤ÎÎÉ¤¤¿Í¤Ç¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤ÆºÂ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥¨¥é¤ÈÈæ¤Ù¤ÆºÂÌÌ¤¬¸ü¤¯¡¢¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥È¤Ë¤â¸ü¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¦¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï¥·¥¨¥é¤ÎÊý¤¬Í¥½¨¤«
¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï¡¢¥Î¥Þ¥É¤â¥·¥¨¥é¤â¹Å¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¥¸¥à¥Ë¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¥é¥À¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¹½Â¤¤ÇÂ¤¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¾èÍÑ¼Ö¤Î¤è¤¦¤Ë²÷Å¬¤Ê¾è¤ê¿´ÃÏ¤òÁ°Äó¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢2Âæ¤òÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¥Î¥Þ¥É¤ÎÊý¤¬¸åÀÊ¤ÎÆÍ¤¾å¤²¤¬Âç¤¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
°ã¤¤5.³Æ¼ïÁõÈ÷¤òÈæ³Ó
²÷Å¬ÁõÈ÷¤Ï¥Î¥Þ¥É¤ÎÊý¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Í½ËÉ°ÂÁ´ÁõÈ÷¤Ï¥·¥¨¥é¤ÎÊý¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦¥Î¥Þ¥É¤Ï²÷Å¬ÁõÈ÷¤¬½¼¼Â
¥Î¥Þ¥É¤Ï¡¢¥·¥¨¥é¤ÈÈæ¤Ù¤Æ²÷Å¬ÁõÈ÷¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Áë¤ÏÁ°ÀÊ¡¦¸åÀÊ¤È¤â¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥¨¥é¤ÏÁ°ÀÊ¤Î¤ß¥Ñ¥ï¡¼¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤â¥Î¥Þ¥É¤Ç¤¢¤ì¤Ð»þ´ÖÄ´À°ÉÕ¤¤Ç¤¹¡£
¢¦¥·¥¨¥é¤Ï°ìÉô²þÎÉ¤Ç°ÂÁ´À¤¬¸þ¾å
¥·¥¨¥é¤Ï¡¢2025Ç¯10·î15Æü¤Ë°ìÉô²þÎÉ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾×ÆÍÈï³²·Ú¸º¥Ö¥ì¡¼¥¡Ö¥Ç¥å¥¢¥ë¥»¥ó¥µ¡¼¥Ö¥ì¡¼¥¥µ¥Ý¡¼¥È¶¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¼ÖÀþ°ïÃ¦ÍÞÀ©µ¡Ç½¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Á´¼Ö¤Ë¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤âºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Î¥Þ¥É¤Ë¤Ï¡¢¼ÖÀþ°ïÃ¦ÍÞÀ©µ¡Ç½¤ÏÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤â¡¢AT¼Ö¤Î¤ß¤ÎÅëºÜ¡ÊMT¼Ö¤Ï¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡Ë¤Ç¤¹¡£
¥¸¥à¥Ë¡¼¥Î¥Þ¥É¤È¥¸¥à¥Ë¡¼¥·¥¨¥é¤Ï·ë¶É¤É¤Ã¤Á¤òÇã¤¦¤Ù¤¡©
¥Î¥Þ¥É¤È¥·¥¨¥é¤Ï¤È¤â¤Ë4¿Í¾è¤ê¤Î¾®·¿SUV¤Ç¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê°Ï©Áö¹Ô¤Ë¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÎÉ¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Áª¤Ö¤È¤¤Ï¡Ö¤É¤ÎÁªÄê¾ò·ï¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤«¡×¤Ç·è¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¿·¼Ö¤ÇÁá¤¯Çã¤¤¤¿¤¤¡§¥·¥¨¥é
¡¦²Á³Ê½Å»ë¡§¥·¥¨¥é
¡¦¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¸«¤¿ÌÜ¤¬ÎÉ¤¤¡§¥Î¥Þ¥É
¡¦¸åÀÊ¤â¤è¤¯»È¤¦¡§¥Î¥Þ¥É
¡¦¼ÖÃæÇñ¤ò¤¹¤ë¡§¥·¥¨¥é
¡¦Áö¤ê¤Ï°ÂÄê´¶Í¥Àè¡§¥Î¥Þ¥É
¡¦Áö¤ê¤Ï¥¥ìÍ¥Àè¡§¥·¥¨¥é
¤Ê¤ª¡¢¥Î¥Þ¥É¤Ï¤ä¤ä¹â²Á³Ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ãæ¸Å¤Ç¤¢¤ì¤ÐÃ»¤¤Ç¼´ü¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¥¨¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Ãæ¸Å¼Ö»Ô¾ì¤Ë¤Ï°ìÄêÂæ¿ô¤¬Î®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÍ½»»¤Ë¹ç¤¦¼Ö¤¬¤Ê¤¤¤«¡¢¤Þ¤º¤Ïºß¸Ë¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¥¸¥à¥Ë¡¼¤â¿Íµ¤
¥¸¥à¥Ë¡¼·»Äï¤ÎÃæ¤Ç¤âÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¹â¤¤¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼¡×¤Ï¡¢·Ú¼«Æ°¼Öµ¬³Ê¤ÎSUV¤Ç¤¹¡£
¥Î¥Þ¥É¤ä¥·¥¨¥é¤ÎÊý¤¬¡¢¥µ¥¤¥º¤¬Âç¤¤¯ÇÓµ¤ÎÌ¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Áö¹ÔÀÇ½¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥¸¥à¥Ë¡¼¤Ï¼ÖÎ¾²Á³Ê¤¬°Â¤¯¡¢·Ú¼«Æ°¼Öµ¬³Ê¤À¤«¤é¤³¤½°Ý»ýÈñ¤â°Â¤¯ºÑ¤à¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¸¥à¥Ë¡¼¤ÎÃæ¸Å¼Öºß¸Ë¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
