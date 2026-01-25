優れた居住性とパフォーマンスを発揮

スバルは、2025年10月29日から11月9日にかけて東京ビッグサイトで開催された「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」で、新型ステーションワゴンSUV「トレイルシーカー」の日本仕様を初公開し、多くの注目を集めました。

トレイルシーカーは、スバルがトヨタと共同で開発したバッテリー電気自動車（BEV）です。2025年4月のニューヨークオートショーで世界初公開されており、スバルの電動SUVとしては「ソルテラ」に続く第2弾のモデルとして位置づけられます。国内での導入は2026年が予定されています。

このクルマのベースとなっているのは、2025年10月に発表された新型ソルテラのビッグマイナーチェンジモデルです。ボディサイズは全長4845mm×全幅1860mm×全高1675mmで、乗車定員は5名。ソルテラと比較して155mm幅広くなっており、これにより室内空間の拡張と、よりラギッドな造形を実現しています。

外観は、大型の樹脂クラッディングやルーフレールが装備され、無骨で力強い印象を与えます。内装はブルーとブラックを基調としており、シート表皮やピラーに布張りを採用するなど、質感を高める工夫が凝らされています。スバルの担当者は、「スバルのアウトバックを彷彿とさせるような、日常と非日常をシームレスにつなぐ使いやすさを目指しました」と、そのコンセプトを語ります。

パワートレインには、74.7kWhの大容量リチウムイオンバッテリーが搭載され、航続距離は418km以上を確保。モーターは前後にそれぞれ167kWのものが配置され、システム全体で375馬力という高出力を発揮します。0-100km／h加速はわずか4.5秒とスポーツカーに匹敵する性能を誇り、EVならではの滑らかな加速が魅力です。担当者は「制御技術も進化しており、EVならではの走りの楽しさを存分に味わっていただけます」と自信を見せました。

また、オフロード性能も追求されており、最低地上高は約210mmとスズキ「ジムニー」並みに設定されています。悪路走破性を高める「X-MODE」や、床下をシースルーで表示するフロントカメラの合成映像機能も搭載され、オフロード走行時の安心感を高めています。

トレイルシーカーは、すでに米国で先行発表されていますが、2026年春には世界同時発売が予定されており、国内導入も同時期に計画されているとのことです。担当者は「実際に乗っていただければ、トレイルシーカーの魅力を感じていただけるはずです。自信を持ってお届けできる一台です」と話していました。

スバルらしさを強く感じさせる新型モデルだけに、日本への導入時期が気になるところです。