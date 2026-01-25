ºòÇ¯à½ÏÇ¯º§á²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥Þ¥¾¥ó77ºÐ²¬ºêÅ°¤µ¤óàÅ°Ìë¤Ç»Å¹þ¤ó¤À2500±ßá°ïÉÊ¤Ë¡Ö¸«¤ë¤«¤é¤ËÈþÌ£¤½¤¦¡×¡Ö²áÏ«¤ÇÅÝ¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¤¦¤Ë¡×¤ÎÀ¼
¸ÅÌ±²È¥«¥Õ¥§Å¹Ä¹¤ËÅ¾¿È
¡¡¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥Þ¥¾¥ó¡×¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¸µÇÐÍ¥¤Î²¬ºêÅ°¤µ¤ó(77)¡áÄ¹ºê¸©½Ð¿È¡á¤ÎÅ°Ìë¤Ç»Å¹þ¤ó¤À°ïÉÊ¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¬ºê¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯4·î¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥»¥Ö¥ó¡×¤ÎàÍ§Î¤¥¢¥ó¥ÌÂâ°÷á¤ÇÍÌ¾¤Ê¤Ò¤·Èþ¤æ¤ê»Ò(78)¤È·ëº§¡£8·î¤Ë¤Ï·§ËÜ¸©°²ËÌÄ®¤Ë°Ü½»¤·¡¢11·î¤Ë³«Å¹¤·¤¿¸ÅÌ±²È¥«¥Õ¥§¡Ö²èÏcafé¡¡THOR¡×¤ÎÅ¹Ä¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥«¥Õ¥§¤ÎX¤¬¡ÖÌÜÃã¶ìÃãÈþÌ£¤½¤¦¡ª¡¡2500±ß¤È¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤ª¹â¤á¤Ç¤¹¤¬¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤¦ºàÎÁ¤È¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡²¬ºê¤µ¤ó¤¬¥·¥Á¥å¡¼¤òÀ¹¤Ã¤¿´ï¤ò¼ê¤Ë¡¢¸å¤í¤Ç¤Ò¤·Èþ¤¬¤Û¤Û¾Ð¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤Ê¤ó¤È²¬ºê¤µ¤óÅ°Ìë¤Ç»Å¹þ¤ó¤ÀÎÏºî¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¸µÇÐÍ¥¤¬º²¤ò¹þ¤á¤¿°ïÉÊ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤½¤ì¤À¤±¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤â¤¦¸«¤ë¤«¤é¤ËÈþÌ£¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦°ìÉÊ¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ñ¥ï¡¼¤Çºî¤Ã¤¿¥Ó¡¼¥Õ¥·¥Á¥å¡¼¤Ç¤¹¤«⁉️¡×¡Ö²áÏ«¤ÇÅÝ¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£