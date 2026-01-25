歩きたばこの禁止などを呼び掛ける音声メッセージを、兵庫県尼崎市が２８日から市内各地で放送する。

起用するのは、人気アニメ「ドラゴンボール」シリーズの「フリーザ」や、「それいけ！アンパンマン」の「ばいきんまん」役などでおなじみの声優、中尾隆聖さん。市民らの聴覚に訴えかけ、意識向上につなげる。

マナー向上の効果アップを声優に託す試みで、２０２３年７月から１年間、高山みなみさんが務めた。市在住の漫画家、尼子騒兵衛さん原作の人気アニメ「忍たま乱太郎」の主人公・乱太郎役などで市民にもなじみが深く、「聖地巡礼」で尼崎を訪れるファンらにも好評だったため、市は第２弾を企画。高山さんと同じ事務所に所属し、キャラクターの魅力を高めている中尾さんに依頼した。

メッセージは商店街での禁煙の訴えと、駅周辺の「路上喫煙禁止区域」での違反は過料徴収対象だと周知する２パターン。中尾さんはそれぞれ声色を変え、１５秒ほどで呼び掛けている。

来年３月末まで、市役所や商業施設で流し、ゴミ収集車や市の広報車も市内を走りながら放送する。ＪＲ尼崎、立花両駅の構内でも今年３月末まで流す。中尾さんの収録に立ち会った市の担当者は「市外からもアニメファンに来てほしい」と期待した。

市は昨年４月に路上喫煙禁止区域での過料徴収を始め、９か月間で４２１件が対象となった。吸い殻のポイ捨て抑止など、街の美化促進のためにも取り組みを強化している。