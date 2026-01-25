元パリコレモデル・林マヤ、現在の家賃を明かす 拒食症を経て茨城・守谷へ移住 『アド街』で近影公開 野菜を100種類栽培
テレビ東京で24日、『出没！アド街ック天国』（後9：00〜）が放送され、元パリコレモデルの林マヤが登場した。
【写真】「今が一番幸せ」番組にスタジオに出演した時の林マヤ
番組では茨城・守谷を特集。東京に近いこともあって移住者が増加していることが紹介された。
移住者の一人として、林が「マヤマヤこと林マヤです」と言いながらVTRで登場。モデル時代にダイエットして拒食症になったことを明かした。
夫で野菜文化研究家のタオス氏が、茨城の農家まで通って作った野菜は、拒食症の時でも食べられたといい、林は「だんだん体が元気になってきたので思い切って移住して2人で野菜作りをしよう」と、移住に至った経緯を説明した。
現在は自宅近くに畑を借りて、野菜を年間で100種類ほど栽培しているという。「自分の心にも余裕ができたし、夫婦仲がよくなった。今が一番幸せ」と笑顔を見せていた。
自宅は賃貸といい、5LDKで9万円だと明かした。
