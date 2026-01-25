人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が23日、24日に自身のアメブロを更新。建設中の注文住宅の内部を公開した

23日のブログで、桃は「建設途中の注文住宅の中…初めて入ってきました」と報告。「1年半前に初めて住宅展示場行って、注文住宅いいねってなって…」と振り返り「ハウスメーカーさんを積水ハウスさんに決めた＆土地を決めてから1年以上たって…ついに、カタチになってます…」と感慨深げにつづった。

続けて「まだ壁とか塗ってないし、キッチンとかも出来上がってない段階だけど、階段とか登ったよ?!」と内部の写真を複数枚公開。「まだこの階段の板も、仮の段階みたいなんだけど…!!」「なんか一気にイメージ湧いた…!!!」と興奮した様子でコメントした。

さらに24日に更新したブログでは、リビングの一部が吹き抜けになっていることを写真とともに紹介。「陽当たりがすごい良くて、紫外線が気になるところですが、一応窓は90%紫外線カット!!」と説明しつつ「紫外線カットの窓にするデメリットとしては、室内の植物が育たないらしい！」と明かした。

さらに、子ども部屋についても言及し「最初はたろじろ一緒の部屋だけど、いつかは壁を入れて区切れるようなデザインにしてもらいました！」と報告。「8割くらいの人が結局壁を入れないんだそう…!!!うちはどうなるかなーーー笑」とつづり、ブログを締めくくった。