推し活うちわにおすすめ♪　セブン‐イレブン「推し文字プリント」サービスを開始

セブン‐イレブン・ジャパンは、店内のマルチコピー機と連携し、自由な言葉で応援グッズを作れる「推し文字プリントメーカー」を公開しました。

■推しの名前を、かわいいフォントで自由自在にデザイン

ライブイベントやコンサートの名前うちわ・ボードにぴったりなかわいらしい文字デザインを、簡単な操作で作ってそのままプリントできるサービスです。A3サイズ100円、A4サイズ60円という手頃な価格で、コンサート直前でも応援アイテムが準備できます。

使い方は簡単。「推し文字プリントメーカー」のウェブサイトにアクセスし、「うちわ」または「ボード」のいずれかのフレームと、用紙サイズ（A3・A4）を選択します。既存のテンプレートに加え、推しの名前や応援メッセージを自由に入力できます。

ひらがなやスタンプ、背景色を組み合わせれば、自分だけのデザインが完成。発行されたQRコードをコピー機にかざすだけでスムーズに印刷できます。

■サービス概要

サービス名称：推し文字プリントメーカー

プリント用紙の種類：普通紙A3サイズ / A4サイズの2種類

価格：A3サイズ 100円 / A4サイズ 60円（1枚あたり）

フレーム：うちわ / ボード

編集可能部分：文字（ひらがな） / スタンプ / 背景カラー

（フォルサ）