「何を考えていたのか」34分で退場の日本代表MFに宿敵OBが苦言「チームメイトをひどく落胆させた」「あれだけ経験のある選手が…」
ライバルのレジェンドからも手厳しい指摘だ。
セルティックの旗手怜央は１月22日、ヨーロッパリーグ（EL）のリーグフェーズ第７節ボローニャ戦で退場になった。宿敵レンジャーズのOBクリス・ボイドは、旗手を批判している。
立ち上がりに前線へのプレスが奏功し、相手守護神のミスを誘うと、前田大然のお膳立てから先制点をあげた旗手。だが、31分、34分と立て続けのイエローカードで退場となってしまう。セルティックは10人になりながらも追加点を奪ったが、後半に２失点して２−２と引き分けた。
『The Scottish Sun』によると、ボイドは「ハタテが何を考えていたのか分からない」と話している。
「あれだけ経験のある選手が、あっという間に２枚のイエローカードをもらい、チームメイトをひどく落胆させた。ああいうファウルでも見逃されるスコットランドではなく、イタリアでの試合だったことを忘れていたのかもしれない。ダイゼン・マエダも同じだよ。倒した選手を助け起こすから、彼のファウルは見過ごされたようだったがね」
さらに、ボイドは「マーティン・オニール監督はハタテ退場後のチームの反応に満足できるだろう」と、数的不利のなかで奮闘したセルティックを認めつつ、今週末のハーツとのリーグ首位攻防戦への影響も懸念されると指摘した。
「ハタテ（の退場）で満足している人がいるとすれば、ハーツの指揮官だろうね。セルティックは金曜の朝にグラスゴーに戻るからだ。木曜のアウェーゲームは厳しいものだった。１時間にわたって数的不利だったことは、消耗につながっただろう」
「オニールは同じ選手を継続的に起用する傾向がある。ハーツ戦では終盤に向けて失速するかもしれない。ハーツが残り15分まで試合に踏みとどまっていれば、彼らのほうがもつはずだ」
今季の出来や退場を理由に、旗手を先発から外すべきとの声もあるが、連覇に向けて極めて重要なハーツとの直接対決で、オニール監督はどのような選択をするのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】相手選手を叩いた旗手の退場シーン
セルティックの旗手怜央は１月22日、ヨーロッパリーグ（EL）のリーグフェーズ第７節ボローニャ戦で退場になった。宿敵レンジャーズのOBクリス・ボイドは、旗手を批判している。
立ち上がりに前線へのプレスが奏功し、相手守護神のミスを誘うと、前田大然のお膳立てから先制点をあげた旗手。だが、31分、34分と立て続けのイエローカードで退場となってしまう。セルティックは10人になりながらも追加点を奪ったが、後半に２失点して２−２と引き分けた。
「あれだけ経験のある選手が、あっという間に２枚のイエローカードをもらい、チームメイトをひどく落胆させた。ああいうファウルでも見逃されるスコットランドではなく、イタリアでの試合だったことを忘れていたのかもしれない。ダイゼン・マエダも同じだよ。倒した選手を助け起こすから、彼のファウルは見過ごされたようだったがね」
さらに、ボイドは「マーティン・オニール監督はハタテ退場後のチームの反応に満足できるだろう」と、数的不利のなかで奮闘したセルティックを認めつつ、今週末のハーツとのリーグ首位攻防戦への影響も懸念されると指摘した。
「ハタテ（の退場）で満足している人がいるとすれば、ハーツの指揮官だろうね。セルティックは金曜の朝にグラスゴーに戻るからだ。木曜のアウェーゲームは厳しいものだった。１時間にわたって数的不利だったことは、消耗につながっただろう」
「オニールは同じ選手を継続的に起用する傾向がある。ハーツ戦では終盤に向けて失速するかもしれない。ハーツが残り15分まで試合に踏みとどまっていれば、彼らのほうがもつはずだ」
今季の出来や退場を理由に、旗手を先発から外すべきとの声もあるが、連覇に向けて極めて重要なハーツとの直接対決で、オニール監督はどのような選択をするのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】相手選手を叩いた旗手の退場シーン