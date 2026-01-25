「勝つことだけでなく感謝を大切に」。全国屈指の強豪岐阜女子高校バスケットボール部の教えに迫ります。

【写真を見る】｢もう終わった…｣ 膝は“ありえない方向”に 強豪バスケ部 岐阜女子高校のエースを襲った悲劇 指導歴約50年の監督が教え続けた“感謝”とは

去年12月。日本一を目指して戦った冬の全国大会、ウィンターカップ。歩んできた道のりで学んだのは「感謝の思い」でした。

岐阜県岐南町にある岐阜女子高校・バスケットボール部。これまで5度の全国制覇を誇る強豪校です。

練習の半分以上を費やすのが…徹底的なディフェンス

その岐阜女子で指揮を執るのは、今年で指導歴49年目、安江満夫監督（72）。特に力を入れて指導しているのは…





（安江監督）「オフェンスが攻めようとしている時にディフェンスの姿勢が大切。このエリアを逸脱して手を出すとディフェンスが成功しているのに笛が鳴ってしまう。できるだけ間を詰めて、悪いパスをさせればいい」

練習の半分以上を費やしての徹底的なディフェンス。この教えで岐阜女子を全国屈指の強豪校へと育て上げました。



（安江監督）

「2点取ることも、2点守ることも同じ価値。いくら練習しても到達できない部分がある、オフェンスの場合は。ディフェンス力は上達していく。うまくできなくても教えてできる」

「バスケットボールに学びなさい」

ディフェンスはどんな選手でも頑張れば成長できる。だからこそ教え甲斐があると安江監督は言います。



そして、何よりも大切にしている考えがあります。



（安江監督）

「バスケットボールだけ学んではだめ。バスケットボールに学びなさい。よく子どもたちに言うのは『環境に感謝しなさいよ』って」

安江監督がバスケットボールから学んでほしいこと。それは「感謝」。



その姿勢は練習以外の場面でも…



（部員）

「寮は毎日使うので、自分たちが使う寮をきれいにしようという気持ち」

「次に使う人がきれいな状態を保てるように掃除しています」

毎日お世話になっている寮へ、感謝の掃除。



（安江監督）

「知らない人が応援したくなるようなチームにしていきたい。それが『バスケットボールに学ぶ』ということの一番大事なところ」

エースを襲った悲劇「もう終わった」

日々環境への感謝を指導している安江監督。その教えを体現している選手がいます。3年生でチームの司令塔でもある、小松美羽選手。

チーム屈指のディフェンスと鋭いドリブルからの得点力を武器に一年生の時からベンチ入りし、エースとして迎えた最後の年。小松選手を悲劇が襲います。

（小松選手）

「やった瞬間は『あ、切れたな』って思って。『もう終わったな』って思った」

インターハイ直前の去年6月。ドリブルで切り込んだ際に相手ディフェンスと接触。

（小松選手）

「普通じゃありえない方向に膝が入って。脱臼するような感覚。もう倒れこんじゃって動けなかった」

左ひざの前十字靭帯断裂。復帰まで8か月以上かかると言われる大ケガです。

練習中一人で涙したことも…

（小松選手）

「つい最近まではこの仲間と体育館を走ったり、バスケをすることが当たり前。一番はそれができなくなって、練習を見ることが本当に辛かった」

バスケットボール人生で最大の試練。夏のインターハイではベンチから応援することしかできませんでした。練習中には誰もいないところへ逃げ込み、涙することもあったと言います。

それでも、チームメイトは小松選手の復帰を待ち続けてくれました。

（キャプテン 三宅香菜選手 3年生）

「ウィンターカップまでに強くなって戻ってくると約束して、リハビリを頑張っていた。その頑張る姿を見て、自分たちももっとやらないといけないと思った」

けがを通して学んだ“感謝”

そして、小松選手は感染症などのリスクもある中、競技に早く復帰できる人工靭帯での再建手術を選択。



その後、懸命なリハビリを経て9月にコートへと戻ってきました。この経験から小松選手が学んだのは、安江監督が3年間教え続けた「感謝」でした。

（小松選手）

「試合に出られることは当たり前じゃない。試合に集中できるのは裏でどれだけメンバー外の子が動いてくれているか、保護者さんがどれだけ自分たちを応援してくださっているかを感じた。試合に出る人は感謝の気持ちを込めてプレーしないといけない」

そんな選手たちを裏側で支える大きな存在が、3年生のマネージャー切島恵愛さん。

選手の服は「匂いでわかります」

彼女の理想のマネージャー像は…



（切島さん）

「感謝の気持ちを忘れずに常に過ごせるマネージャーです」

仕事は、練習のサポートはもちろん、寮での食事や遠征の準備など多岐に渡ります。そんな中で身に着けた特技も…



（切島さん）

「Tシャツの種類と…わからなかったら匂いでわかります」

（安江監督）

「チームの組織として、ヘッドコーチがいて、コーチがいて、スタッフがいる。その次にキャプテンじゃない。マネージャーなんです。よくあるのは、キャプテンが一番上にいる状態だが、キャプテンの上にいるのがマネージャー」

毎日の練習後には、マネージャーとして報われる瞬間があります。



（部員たち）「ありがとう」

最後の大会へ 優勝候補の岐阜女子 結果は

12月21日。出発当日にコーチ陣から激励のプレゼントを受け取り、いよいよ最後の大会へ臨みます。



迎えたウィンターカップ。過去4回の日本一を誇る札幌山の手を相手に小松選手が持ち前の得点力を発揮します。ケガから復帰して3か月とは思えない鋭いプレー。

しかし、試合終盤…

相手にロングシュートを立て続けに決められ、自慢のディフェンスが崩れてしまいます。



そして…インターハイはベスト4、U18トップリーグでは準優勝と優勝候補の一角だった岐阜女子が、まさかの初戦敗退。2008年以来17年ぶりの出来事でした。

試合後に口にしたのは“感謝”

（小松選手）

「結果を出すことができなくて、勝つことの難しさであったり、頑張ったからといって勝てるものではないとわかった。この想いを忘れずにまた日本一に向けて頑張っていきたい」

叶えられなかった日本一の夢。それでも口にしたのは、感謝でした。



（小松選手）

「岐阜女子で3年間自分のことを信じて指導してくださって、バスケの技術でもそうなんですけど、人として本当に成長することができた。本当に感謝の気持ちでいっぱいです」



（切島さん）

「みんなと家族よりも長い時間を過ごして、自分にとって財産になることばかりだったし、たくさんの経験をさせてくれたみんなには、本当に感謝しています」

「感謝」彼女たちはその教えを胸に、これからも前へ進んでいきます。

CBCテレビ「チャント！」2025年1月8日放送より