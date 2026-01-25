毎週日曜日 ひる12時45分〜14時放送の日本テレビ「メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ」（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）。1月25日（日）の放送は、奥田瑛二と行く茨城県石岡市の旅！

■旅する場所だけ決めて、後は自由に車を走らせ旨いメシを食う！

奥田とは、観光牧場としてダチョウ飼育数日本一を誇る「ダチョウ王国 石岡ファーム」で待ち合わせ。奥田は芸歴50年、 数々の映画やドラマに出演し、 映画監督としても世界の名だたる賞を受賞する名優かつ、満島真之介が「東京の父みたいな方」「俺、最初に東京に来て、会った大人が奥田瑛二さんだからね」と語る間柄。

「姉貴とうちの娘が（満島と）親友で…」と語る奥田。すると満島は兼近大樹に「当てられるかな？どうだろうな？」と話を振る。兼近は芸能事情に疎く、当番組でも芸能人の家族当てクイズがもはや定番になっているのだ。奥田の奥様はエッセイスト・安藤和津さん、娘は安藤サクラなのだが、兼近は当てることはできるのか？

現在75歳の奥田は番組史上最年長ゲスト。満島は「今日は本当に恩返しの旅」と意気込む。

最初の目的地に向かう車中では、奥田が俳優業を志したきっかけについてトーク。「役者になりたくて、1968年に愛知県の片田舎から出てきた」という奥田は、上京前、姉に「知ってる劇団」を聞いたそうで、それが「俳優座と民藝と文学座」。しかし、親に入りたいと言うと「たわけ！」「あんたなんか俳優になれるわけがない」と言われたそう。そのため、「俳優になりたいためにわざわざ東京の大学を選んだ」一方、「（俳優になりたいと）言わずに政治家になるって言っちゃった」とのこと。

しかし「（東京に）来たらこっちのものだって思ってたら、甘かったね」と奥田。それらの劇団には試験や募集の状況の兼ね合いで入れず、「路頭に迷ってしょうがないんで、（大学に通いながら）政治家のお付きとして書生になって。そこで部屋住みの書生になってさ…」というところで目的地に到着。店内で話の続きを聞くことに。

到着したのは、夏場はかき氷専門店として営業、冬期になるとスープ専門店になる「雪達磨」。地元の市場や農家から仕入れた野菜を使った絶品スープがいただけるお店で、スープとドリンク、合わせて7品を注文。

話題は再び奥田の大学時代について。「政治家の書生をやりながらも、（選挙の手伝いで）選挙カーも乗った」一方、「これじゃあちょっと俳優に近づけないなと思って、テレビ局にバイトに行って、最初に行ったところがフジテレビの（ワイドショー番組）『3時のあなた』。そこで1年やったらクビになっちゃったんだよ」と明かす奥田。

「結構モテた」とのことで、若い社員の方に「食事でも行こうよ」と言われ行くこともあったそう。すると「上司に『あるまじきことである』 『さらに言えば、君は休暇を取って選挙で宣伝カーに乗った』と（言われ）、それでクビになって」という経緯だそう。

ここまでですでに話題が盛りだくさんだが、奥田は「下積み10年やりましたから 。18（歳）から10年」さらに「29（歳）でホームレスになってたので」「（ホームレスは）3か月。代々木公園で」と続け、エピソードの濃密さに「歴史書なのよ今日」と満島。

次の目的地ではワッペン作りに挑戦。到着したのは、250色の糸を使い好きなロゴやデザインの刺繍を制作してくれる、刺繍やネーム入れのサービスに特化したお店「カントー」。その完成度の高さが口コミで広まり、県内外から刺繍の依頼が絶えない人気店だ。

「奥田さん、絵が描けるじゃないですか。奥田さんにスケッチ描いてもらおう」（満島）ということで、奥田がデザインするオリジナルワッペンを作ることに。さらにMC陣二人は、キャップに番組ロゴを入れてもらえることに。

ワッペンの完成を待つ間、一度移動して「サクッともつ煮とか食べますか？」（満島）、「もつ煮大好き！」（奥田）と、石岡駅のすぐ近く、かんばん横丁と呼ばれる飲食街に店を構える「もつ煮もッち」へ。名物のもつ煮込みやドリンクなど、計6品を注文。170℃の中温で二度揚げ、茨城県産ブロイラーに天然塩で味付けされた塩唐揚げには満島も「唐揚げ史上一番美味いんだけど！」と驚き。奥田が「言おうかどうしようか迷ったんだけど、うちのカミさんがあなたのファンなんだよ」と兼近に明かすなど盛り上がる。

すっかり日も暮れ、次は「奥さんに手土産を買っていきましょう」と満島。車中で満島は「親になってからと、親になる前とは全然違いますか？」と訊ねる。「一番は孫（が生まれてから）だね」「全く世界観が違ってくる」と奥田。「もうちっちゃい時からスパルタ。いい意味でのスパルタよ。娘2人を育てたのと同じように、責任持って育ててる」と語る。

昔ながらの量り売りの木箱が並ぶ店内に、40種類以上の豆菓子が並ぶ「玉川屋」に到着。店主・永島さんのご厚意で味見をさせてもらいながら、奥田もたくさんのお菓子をカゴへ。一同は計30品の豆菓子を購入した。

お土産を買いながら「楽しいな、ことのほか楽しいよ！」と旅を満喫する奥田は、その後完成したオリジナルワッペンを受け取りに来た「カントー」でも、その出来栄えに「嬉しい！俺ね、こんなに嬉しがる自分がいるとは思わなかった」と語る。

そして、恩返しの旅・最後のお店へ。「思いのほか、石岡忘れられない場所になった気がする」と語る満島に、奥田も「だよね。この街、映画撮ると“普通の街”になっていていいという感じがする。山もあるし、空気感がいいね」と続ける。

旅の締めくくりのお店は、茨城県水戸市の市場で仕入れた新鮮な刺身や、具沢山の天ぷらの盛り合わせなどさまざまな和食がいただける居酒屋「旬彩 杉の子」。刺身の盛り合わせなど計7品を注文。

充実した旅を振り返りつつ、奥田のこれからについてもトーク。「映画の（自分の）ネジをもう一回巻いてバーっと行くのには、多分来年準備をするぐらいでやっと間に合うかなと思って。あくまでも（目標は）映画なんだよ。映画は、からだが健康じゃないと、心のエネルギーはついてこない。これをキープしていかなきゃいけない」と展望を語った。この放送は、TVer・Huluにて配信中。

