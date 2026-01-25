アフガニスタンで死亡した英国の兵士の遺体を運ぶ車列＝2010年6月、英ウートンバセット/Matt Cardy/Getty Images/File

ワシントン／ロンドン（CNN）トランプ米大統領は24日、アフガニスタンでの北大西洋条約機構（NATO）の犠牲を軽視する発言に批判が相次ぐ中、英国軍部隊を称賛した。

トランプ氏はSNS「トゥルース・ソーシャル」に「偉大で、非常に勇敢な英国の兵士たちは、常に米国と共にある！」と投稿した。

トランプ氏はさらに「アフガニスタンでは457人が死亡し、多くが重傷を負った。彼らはまさに偉大な戦士たちだった。この絆は決して壊れることはない。英国軍は、並外れた心と魂を持ち、誰にも負けない（米国を除いて！）」とも述べた。

トランプ氏はアフガニスタンにおけるNATO部隊の役割を過小評価する発言で激しい反発を招いていた。

英国のスターマー首相や、アフガニスタンでの紛争に従軍したヘンリー王子らがトランプ氏の発言を批判した。スターマー氏は「侮辱的で、率直に言ってひどい」と反発を示していた。

スターマー氏は24日、トランプ氏との電話会談でこの問題を取り上げた。英首相官邸の報道官によると、両首脳は、アフガニスタンで肩を並べて戦い、多くが帰らぬ人となった勇敢で英雄的な英国と米国の兵士について協議したという。

2001年の米同時多発テロ後、米国はNATO第5条の発動を要請した。第5条は、加盟国への攻撃を全加盟国への攻撃と見なす規定だ。以後20年間、NATO加盟国やパートナー国は米軍と共にアフガニスタンで戦った。第5条が発動されたのはこのとき限りとなっている。

トランプ氏はNATO加盟国について、FOXビジネスのインタビューで「彼らを必要としたことは一度もない。彼らに何かを頼んだわけでもない。彼らはアフガニスタンに部隊を派遣したとか、あれこれ言うだろう。実際彼らはそうしたが、部隊がいたのはやや後方だった。前線からは少し距離を置いていた」と述べていた。

英首相官邸によると、両首脳は電話会談で「北極圏の安全保障を強化する必要性」についても協議した。グリーンランドを巡る外交と、グリーンランドに関する「枠組み合意」の発表を受けたものだという。

英首相官邸は「両首脳は、時の試練に耐え続けてきた英米関係の重要性について協議した」と明らかにした。両首脳は近く再び協議することで合意したという。

トランプ氏の強力な支持者でもあるイタリアのメローニ首相でさえ、トランプ氏のNATO軽視の発言を否定した。

メローニ氏は24日、X（旧ツイッター）への投稿で、イタリア政府はトランプ氏の発言に驚いたとした上で、「NATO諸国のアフガニスタンへの貢献を軽視する発言は、特に同盟国からの発言であれば、決して容認できない」と述べた。

メローニ氏は、イタリアと米国は依然として強固な友情で結ばれているとしつつ、友情には敬意が不可欠だと言い添えた。