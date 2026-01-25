佐藤大樹、大人気“うぱごろう”に希望「いつかFANTASTICSのライブにも登場してほしい」
佐藤大樹（EXILE/FANTASTICS）プロデュースの大人気キャラクター・うぱごろうの絵本『おいでよ うぱごろう』の発売記念イベントが、25日に渋谷キャストにて開催。この日は佐藤の31歳の誕生日でもあり、今年の野望を明かす場面があった。
【写真】佐藤大樹、うぱごろうと2ショット
うぱごろうは、佐藤自身が飼っているウーパールーパーをモデルに、漫画家の幸田もも子（代表作『ヒロイン失格』『センセイ君主など』）がデザイン。グッズはファンに大人気で常に即完。2025年末のハンギョドンとのコラボPOP UP STOREも大盛況で、売り切れが続出した。「うぱごろうに友達をつくりたい」という思いから誕生した新キャラクター・おにごろうが登場する絵本は、2人の出会いを軸にした心温まる物語。自信をなくしてしまう日、つい周りと比べて落ち込んでしまう時―そんな読者の背中をそっと押し、前を向く力を届ける一冊となっている。
「コンプレックスを抱えていたり、一歩踏み出すことを億劫に感じている方はたくさんいると思います。僕よりも若い世代に多いと感じていて、そうした人たちに勇気を与えたいと思って、そんなメッセージを込めた絵本を作りました」と、本作出版の経緯を明かした佐藤。プレゼントしたい人を聞かれると、「小さい頃によく絵本を読み聞かせてくれたおばあちゃんに。今はもう天国に行ってしまったのですが、プレゼントして、今度は僕が読み聞かせてあげたい」という思いも語った。
同じFANTASTICSのメンバーにはもう読んでもらったようで、つい昨日、澤本夏輝から感想も寄せられたそう。彼のプロデュースしているキャラクター・おににを絵本に出してほしいとも言われたそうで「なんで？ って聞いたら、“おにには電気を使えるから、おにごろうを退治したい”って。別におにごろうは悪者じゃないのに。ちょっと絵本の解釈が間違っていますね（笑）」と苦笑いを浮かべていた。
また、1月25日は佐藤の31歳の誕生日。今年の野望を聞かれると、「今年はLDHのPERFECT YEARを掲げているのですが、佐藤大樹個人としてもPERFECT YEARにしたいと思っています！」と力強く宣言。「FANTASTICSとしても、俳優としても、この1年は目まぐるしく動き回って、いつでも皆さんの目に留まれるような年にしたいです」と意気込んだ。
さらに、うぱごろうについても「いつかFANTASTICSのライブにも登場してほしい」と希望を語った佐藤。「絵本の第2弾も出したいし、いずれはアニメ化もしていきたい」と今後の展望も明かしていた。
『おいでよ うぱごろう』は双葉社より発売中。価格は1980円税込み。
