◆第４５回大阪国際女子マラソン（２５日・ヤンマースタジアム長居発着）

中間地点を過ぎ、初マラソンで昨年９月の東京世界陸上１万メートル代表の矢田みくに（エディオン）が先頭集団に食らいついて快走を続けている。

昨年３月の名古屋ウィメンズマラソンで２時間２２分１１秒の自己ベストをマークした上杉真穂（東京メトロ）、前回大会８位からリベンジに燃える３４歳の伊沢菜々花（スターツ）は約２０キロで一時は遅れたが、再度先頭集団につき直し、集団の後方を走行中。

２０１８、２０、２２年と過去３度の優勝を誇る地元・大阪市出身の松田瑞生（ダイハツ）は約１６キロから遅れた。

今大会は愛知・名古屋アジア大会（９〜１０月）の日本代表選考を兼ね、２８年ロサンゼルス五輪日本代表選考レース「マラソングランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）」（２７年秋）の出場権も争う一戦となる。

◇ＭＧＣ 日本陸連が２１年東京五輪の男女マラソン日本代表選考会として新設した、マラソングランドチャンピオンシップの略。従来行われていた複数の選考会に代わり、予選に相当する大会で、定められた基準を満たした選手らが一発勝負でレースする。２８年ロサンゼルス五輪に向けては２７年秋に開催予定。出場権を懸けたレースで、２時間２３分３０秒以内なら無条件でクリア。２時間２７分０秒以内でも日本勢６位以内であれば切符を手にする。