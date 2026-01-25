元日向坂46齊藤京子（28）が、24日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。体に異変が起きるほど苦手なものを明かした。

齋藤は「飛行機が小さい頃からあんまり得意じゃなくて。いまだに緊張感はすごいありますね」と明かした。飛行機をずっと避け、福岡とかも1人だけ新幹線で行っていたという。

そして飛行機が苦手な理由を「ふわっと浮く感じがすごい苦手で。だからジェットコースターとか、ああいうのが苦手というかパニックになる」と打ち明け、「だからお仕事とかで飛行機が決まると20分ぐらいで口元あたりのどこかに必ずヘルペスができるっていう現象があって。20分で自宅とか、連絡を頂いた時に…。逆に面白くて、母とかにすごいでしょ！みたいな。またできた！みたいな話を」と語った。

「乗らなかったですね、アイドル時代は。たった1回だけでしたね、外国に行ったのは。もうあの時は『やばい、うれしいけど飛行機乗らなきゃいけないんだ』っていうのがすごいあって。でも実際行ったらすごい楽しかったし、やっぱ外国ってすごいなって思いましたね」と、アイドル時代に唯一訪れた海外、韓国に向かう飛行機の中で語った。

韓国に到着すると、「大丈夫でしたなんとか。（口周りも）飛行機に乗る前に大体できるので、もう大丈夫です」と笑顔で答えた。