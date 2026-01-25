三浦翔平、“プロ顔負け”のゴルフショット披露 285ヤードのビッグドライブ…動画も公開
俳優・三浦翔平が、24日に無料放送されたABEMAゴルフ番組『STAR CHIP GOLF season2』#1（後8：00）に出演し、ゴルフの腕前を披露した。
【動画】「すげえの出た！」 三浦翔平、“プロ顔負け”285ヤードのビッグドライブ
芸能界屈指のゴルフ好きとして知られる三浦が、ゴルフ好きの豪華芸能人たちとともに、番組オリジナルのチップを賭けてゴルフのプレーで競い合う、ゴルフバラエティーの第2弾。
「#1」では、最大賞金220万円をかけ、三浦＆吉田沙保里ペアと、平成ノブシコブシ・吉村崇＆橋本環奈ペアが激突。1番ホールでは、「パーで1pt」、「バーディーで2pt」など、スコアに応じた「ポジティブチップ」が付与されることになった。
1番ホールは三浦＆吉田ペアがパーで上がり、先制の1ptを獲得。その後、3番ホールからは、1打目で最もピンに寄せた人が獲得できる「ニアピンチップ」などの特殊ルールが追加となり、4番ホールでは「バンカーはマイナス1pt」「木に当てるとマイナス1pt」といった5枚の「ネガティブチップ」が導入されるなど、一気にプレッシャーが高まった。
そんな中、三浦は285ヤードというプロ顔負けのビッグドライブを披露し、「すげえの出た！」「プロみたいなスイング」と騒然となった。
次回「#2」は1月31日午後8時から放送。ミラクルな展開に思わず吉田が大絶叫、橋本は喜びのあまりダンスを踊る場面も飛び出す。
【動画】「すげえの出た！」 三浦翔平、“プロ顔負け”285ヤードのビッグドライブ
芸能界屈指のゴルフ好きとして知られる三浦が、ゴルフ好きの豪華芸能人たちとともに、番組オリジナルのチップを賭けてゴルフのプレーで競い合う、ゴルフバラエティーの第2弾。
「#1」では、最大賞金220万円をかけ、三浦＆吉田沙保里ペアと、平成ノブシコブシ・吉村崇＆橋本環奈ペアが激突。1番ホールでは、「パーで1pt」、「バーディーで2pt」など、スコアに応じた「ポジティブチップ」が付与されることになった。
そんな中、三浦は285ヤードというプロ顔負けのビッグドライブを披露し、「すげえの出た！」「プロみたいなスイング」と騒然となった。
次回「#2」は1月31日午後8時から放送。ミラクルな展開に思わず吉田が大絶叫、橋本は喜びのあまりダンスを踊る場面も飛び出す。