タレント上沼恵美子（70）が25日、高田純次（78）とMCを務める読売テレビのバラエティー「上沼・高田のクギズケ！」（日曜午前11時40分）に出演。松田聖子の涙にツッコミを入れた。

番組では、元講談社編集長の藤谷英志氏が独断で「記憶に残る有名人の涙ランキング」を発表。3位は「藤吉久美子」、2位には「1998年長野五輪スキージャンプ男子団体金メダリストの原田雅彦氏」、そして、1位は「松田聖子」を挙げた。

松田は85年、結婚間近とも報じられていた郷ひろみとの破局を発表した。藤谷氏が「その時に泣きながら、『もし、今度生まれ変わったら一緒になろうね』と話しました。日本の芸能史に残る涙とセリフで印象深かったんですけど、この1カ月後に神田正輝さんとの熱愛が報じられて、神田さんと結婚した」と話すと、上沼は「『今度生まれ変わったら…』っていうの、涙出てなかったよね？」と疑問視。「泣いた声を出してるけど涙が出なかった。じーっと見ててんけど、私も暇やな、『あー、涙出てへんな』って。意地の悪いおばはんですんません」と笑わせていた。