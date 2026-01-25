フジテレビ系「かのサンド」が２５日に放送され、お笑いコンビ・サンドウィッチマンと狩野英孝が昨年末に開かれた「宮城県人会」で大暴れした大物歌手を暴露した。

伊達みきおが幹事を務め、宮城出身の芸能人やアスリートが参加して昨年１２月に開催された宮城県人会の話題に。伊達が「ちょっと高橋ジョージさんがうるさかったので」と切り出した。すかさず狩野が「席順、くじ引きで決めたじゃないですか。僕の隣が鈴木京香さんで、その１個、２個ぐらい（向こう側）に高橋ジョージさんがいたんですけど、身を乗り出して高橋ジョージさんが鈴木京香さんにケンカのやり方教えてました」とバラして、伊達を「わけが分かんないでしょ。わけ分かんない、ホントに」と爆笑させた。

伊達が「八芳園、俺が予約して。すごいところですよ。いろんな豪華な料理が出て、だいたい宮城県の食材をつかってくれて、やってくれたのよ」と老舗の宴会場を選んだと説明し、「（高橋が）食べて『まずいな、これ！』って。ふざけんなって、マジで！『うそ、うそ、うそ、うそ』とか言って…」とやりたい放題だったと明かした。

その後、高橋に誘われて二次会に参加したという狩野は「僕しかいなくて…。ずっと携帯で、（結婚）当時（女優の元妻と）の幸せな写真を見せられてました。『良かったよ、このころは』『キレイだろ』って」と散々な目にあったことを告白していた。