「歯も食いしばるぐらいびっくり」あわや衝突…埼玉の交差点に信号無視の車が猛スピードで突入　千葉でも赤信号で駆け抜ける軽自動車が　

埼玉県上尾市で、信号無視で交差点を猛スピードで突っ切る車がカメラに捉えられた。反対車線の車と衝突寸前となっており、目撃者も無謀運転に驚いたという。一方、千葉市若葉区では、危険な追い越しを行う車も確認されている。車は赤信号に変わった直後に加速して交差点に進入し、そのまま走り去っていた。

信号無視が招く危険瞬間

埼玉県上尾市で7日午前10時半頃に撮影されたのは、あわや大惨事となりかねない危険な瞬間だ。

目撃者が信号待ちをしていると、後方から白い車が交差点に進入してきた。

目撃者は、「全くそのままブレーキも踏まずに猛スピードで駆け抜けていったので、一瞬、息が詰まるというか、歯も食いしばるぐらいびっくりした」と語っている。

この時、右折の矢印信号が点灯していた。直進していった車は信号無視の状態だった。

反対車線から右折しようとしていた車は急ブレーキをかけ、なんとか衝突を回避していた。直進車はすり抜けるようにして、そのまま走り去っていった。

赤信号での危険な追い越し

一方、千葉市若葉区で19日午前5時半頃の夜明け前に撮影されたのは、後ろを走行する白の軽自動車だ。

当時の状況について目撃者は、「後ろから突っつくような感じで、ぴったりついているような状態だった…」と話している。

交差点で信号が赤に変わり、目撃者がスピードを緩めた瞬間、軽自動車が加速して追い抜いた。そして交差点に進入し、そのまま走り去っていった。

目撃者は、「結構なスピードが出てたと思う…私も焦った、『なんだこれ！』と思って。本当に危険だなと思った」と話す。

（「イット！」 1月20日放送より）