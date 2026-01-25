◇NBA レイカーズ116ー110マーベリックス（2026年1月24日 アメリカン・エアラインズ・アリーナ）

レイカーズの八村塁（27）が24日（日本時間25日）の敵地マーベリックス戦に途中出場。最終Qラスト3分を切って、クラッチショットとなった2連続3Pシュートを決めるなど肉離れから復帰後最多17得点、今季最多8リバウンドで逆転勝利に貢献した。

最終Qにチームを救ったのは八村だった。残り9分38秒からコートに立つと、残り2分45秒で左ウイング付近からワンフェイクから3Pシュートを決めて後半初得点。さらに相手の反則も誘って4点プレーを成立。残り2分15秒にも右ウイング付近から2連続3Pシュートを決めると吠えた。このシュートがチームの勝ち越しに貢献した。

八村は27分8秒出場で、肉離れから復帰後最多17得点、今季最多8リバウンドを記録した。シュートは13本試投で6本成功。FG成功率は46.2％。3Pシュートは7本試投で4本成功。3P成功率は57.1％だった。個人の得失点差を示す“プラス／マイナス”では、チーム最多プラス21を記録した。

日本時間では日曜の昼間にバスケファンが興奮した。「4Qの八村塁がカッコ良すぎ！」「間違い無くきょうのMVPだろ！」「逆転勝利の立役者」「八村放出するなよ！」「きょうのヒーロー！」「最高だろ！」などの声が上がった。