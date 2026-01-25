小中学生に聞く「好きな人ができて変化はあった？」…「おしゃれに」「勉強や部活を頑張るように」
ニフティ株式会社は２５日までに、同社が運営する子ども向けサイト「ニフティキッズ」で実施した「好きな人」に関するアンケート調査の結果を公開。小中学生の子どもたち（３００２人）は好きな人ができて「おしゃれや身だしなみに気を使うようになった」などと回答した。
【１：今、好きな人はいる？】
▼いる：８２．８％
▼いない：１７．２％
【２：１で「いる」と答えた人へ…好きになったきっかけを教えて！】
・ひとりだったときに話しかけてくれた！
・いつの間にか好きになっていた
・部活が同じだったのが大きいかも！ あと、話してて楽しかったのもあるのかな…？
・困った時に助けてくれたり、いつも笑顔で接してくれるから
・席が隣で、一緒に話してたらいつの間にか好きになってた！
【３：１で「いる」と答えた人へ…好きな人ができてから、自分自身に変化はあった？】
▼あった：８９．３％
▼なかった：１０．７％
【４：３で「あった」と答えた人へ…どんな変化があった？（複数選択）】
▼おしゃれや身だしなみに前より気をつかうようになった：７７．７％
▼その人が好きなものに興味を持つようになった：４８．３％
▼勉強や部活をがんばろうと思うようになった：３６．１％
▼人に優しくできるようになった：２９．４％
▼自分の将来について考えるようになった：２１．２％
▼ＳＮＳを前よりたくさん見るようになった：１２．４％
▼その他：１１．６％
【５：どんなところを好きになることが多い？（複数選択＝上位５項目）】
▼優しい・思いやりがある：６０．０％
▼顔がかっこいい・かわいい：３５．８％
▼おもしろい：３２．６％
▼いっしょにいて落ち着く：２１．０％
▼運動神経がいい：１５．２％
【６：脈ありだなって思うサインは？（複数選択＝上位５項目）】
▼よく目が合う：４６．３％
▼よく話しかけてくれる：４２．０％
▼「好きな人いる？」と聞かれる：２８．２％
▼一緒に帰ろう・遊ぼうと誘ってくれる：２８．１％
▼自分の小さな変化に気づいてくれる：２５．１％