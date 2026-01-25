ニフティ株式会社は２５日までに、同社が運営する子ども向けサイト「ニフティキッズ」で実施した「好きな人」に関するアンケート調査の結果を公開。小中学生の子どもたち（３００２人）は好きな人ができて「おしゃれや身だしなみに気を使うようになった」などと回答した。

【１：今、好きな人はいる？】

▼いる：８２．８％

▼いない：１７．２％

【２：１で「いる」と答えた人へ…好きになったきっかけを教えて！】

・ひとりだったときに話しかけてくれた！

・いつの間にか好きになっていた

・部活が同じだったのが大きいかも！ あと、話してて楽しかったのもあるのかな…？

・困った時に助けてくれたり、いつも笑顔で接してくれるから

・席が隣で、一緒に話してたらいつの間にか好きになってた！

【３：１で「いる」と答えた人へ…好きな人ができてから、自分自身に変化はあった？】

▼あった：８９．３％

▼なかった：１０．７％

【４：３で「あった」と答えた人へ…どんな変化があった？（複数選択）】

▼おしゃれや身だしなみに前より気をつかうようになった：７７．７％

▼その人が好きなものに興味を持つようになった：４８．３％

▼勉強や部活をがんばろうと思うようになった：３６．１％

▼人に優しくできるようになった：２９．４％

▼自分の将来について考えるようになった：２１．２％

▼ＳＮＳを前よりたくさん見るようになった：１２．４％

▼その他：１１．６％

【５：どんなところを好きになることが多い？（複数選択＝上位５項目）】

▼優しい・思いやりがある：６０．０％

▼顔がかっこいい・かわいい：３５．８％

▼おもしろい：３２．６％

▼いっしょにいて落ち着く：２１．０％

▼運動神経がいい：１５．２％

【６：脈ありだなって思うサインは？（複数選択＝上位５項目）】

▼よく目が合う：４６．３％

▼よく話しかけてくれる：４２．０％

▼「好きな人いる？」と聞かれる：２８．２％

▼一緒に帰ろう・遊ぼうと誘ってくれる：２８．１％

▼自分の小さな変化に気づいてくれる：２５．１％