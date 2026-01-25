宮代大聖、スペイン2部でデビューも…ラス・パルマスは退場者を出して反撃ならず敗戦

今冬ヴィッセル神戸からラス・パルマス（スペイン2部）に移籍した宮代大聖が、新天地でのデビューを飾った。



ラス・パルマスは24日に行われたラ・リーガ2部第23節でコルドバと対戦。加入後初のベンチ入りを果たした宮代は、ベンチスタートになった。



ラス・パルマスはお粗末な守備で10分と13分に失点したものの、17分に1点を返して1−2で後半を迎える。宮代は76分から投入されたが、87分にラス・パルマスのDFセルヒオ・バルシアがDOGSO（決定的な得点機会の阻止）で一発退場し、チームが数的不利の展開となってしまう。与えたPKはGKディンコ・ホルカシュが防いだが、ラス・パルマスは反撃ならず1−2で敗れた。



チームが劣勢に追い込まれたなかで宮代に見せ場はなく、デビュー戦はシュート0本。ボールタッチの機会もほとんど訪れなかった。



連敗を喫して4位に後退したラス・パルマスは次節、DF喜多壱也が所属するレアル・ソシエダBと対戦する。