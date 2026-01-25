¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Û¿·²ÃÆþ¤Î°ËÆ£¤¬¤µ¤¯¤é¤«¤é¾¡Íø¡ÖÀ¤³¦°ì¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ï¤É¤Ã¤Á¤À¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤ä¤ë¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ï25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ÖSTARDOM15th¡¡ANNIVERSARY¡¡STARDOM¡¡AWARD2025¡¡in¡¡TAKADANOBABA¡¡day2¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤«¤éÅìµþ½÷»Ò¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ËÆþÃÄ¤·¤¿°ËÆ£Ëã´õ¤¬¼«¤é¼êÀ½¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò»ý»²¤·¡¢¾¡Íø¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè1»î¹ç¤Ç°ËÆ£¤Ï¸ÅÂôµ©°É¡¢¥ì¥Ç¥£C¡¢¼¯Åçº»´õ¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¡¢¶êÎï¤µ¤ä¤«¡¢¤µ¤¯¤é¤¢¤ä¡¢°ÂÇ¼¥µ¥ª¥ê¡¢¤Ê¤Ä¤Ý¤¤ÁÈ¤È8¿Í¥¿¥Ã¥°¤ÇÂÐÀï¡£¸ÅÂô¤¬É¸Åª¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â10Ê¬55ÉÃ¡¢°ËÆ£¤¬¤µ¤¯¤é¤ò°ËÆ£¥¯¥é¥Ã¥Á¤ÇÇË¤ê¡¢¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç°ËÆ£¤Ï¼«¤é¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¸Ø¼¨¡£»¨¤Ë°·¤Ã¤¿¥ì¥Ç¥£C¤òÀâ¶µ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï°ËÆ£¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡È¤«¤ï¤¤¤¤¥Ù¥ë¥È¡É¤À¡£¤³¤ì¤ò¤µ¤¯¤é¤¢¤ä¤È·ü¤±¤Æ¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÀï¡ÈÀ¤³¦°ì¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ï¤É¤Ã¤Á¤À¥¿¥¤¥È¥ëÀï¡É¤ò¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾¡¼ê¤Ë¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤ò·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¼¯Åç¤¬¡Ö¤½¤ÎÁ°¤Ë1ÈÖ¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤¬¡¢¤µ¤¯¤é¤¢¤ä¤Ç2ÈÖ¼ê¤¬µ©°É¤Ç¤ªÁ°¤Ï¤â¤¦3ÈÖÌÜ¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤È´°Á´¤Ë¸«²¼¤¹È¯¸À¤Ë¾ì³°ÍðÆ®¡£¼¯Åç¤ò¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤·¡¢¸ÅÂô¤Î¡ÖÀ¤³¦°ì¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ï°ËÆ£¤Á¤ã¤ó¡×¤ÎÆÀ°Õ¤Î¤«¤±À¼¤Ë¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¤È¤ªÅÜ¤ê¥â¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÔ¤ì¤¿¤µ¤¯¤é¤Ï¡Ö°ËÆ£Ëã´õ¤È¤ÎÁ°¾¥ÀïÉé¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤µ¤ó¤È°ø±ï¤¬¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤¤ç¤¦¤ª¸ß¤¤°Õ¼±¤·¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ó¤Ê¤ä¤Ä¡¢¤Ý¤¤¤µ¤ó¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¤·¤Ã¤«¤êÅÝ¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤·¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£