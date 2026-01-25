反町隆史、声優＆俳優で大活躍する共演者を絶賛「成功する人って本当に少ない」
俳優の反町隆史が25日放送のフジテレビ系『ボクらの時代』（前7：00）に出演。共演する津田健次郎を絶賛した。
【写真】「美男美女のご夫婦」反町隆史＆松嶋菜々子の夫婦2ショット
この日は現在同局で放送中の水10ドラマ 『ラムネモンキー』（毎週水曜 後10：00）で共演する、大森南朋、津田とともに登場。そんな中、津田に対して、「今一番忙しいんじゃないですか？」と切り出した。
津田と言えば、アニメ『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』海馬瀬人役、昨年では注目アニメ『チ。-地球の運動について-』（2024年10月〜25年3月）でノヴァク役を務めるなど、声優として活躍する一方、近年ではドラマ『あんぱん』『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』『ザ・ロイヤルファミリー』など俳優業としての活躍も目覚ましい。
反町は「成功する人って本当に少ないから、本当にすごいことですよね」とした上で、「声もやり、映像もやって、全部やる。芝居もそうなんですけど、映像になると雰囲気も大事じゃないですか？説得力っていうかね。でもそれ（雰囲気）ってお芝居することとはまた違う話じゃないですか。その生き様がその人の雰囲気になっていたりするから、それを両方持っているっていうのは本当にすごいことだ」と魅力を語った。
