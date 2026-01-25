¤³¤ì¤Þ¤ÇÃù¤á¤Æ¤¤¿¡Ö1000Ëü±ß¡×¤ò¤¹¤Ù¤ÆÄê´üÍÂ¶â¤ËÍÂ¤±¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦Î¾¿Æ¡Ä10Ç¯´ÖÍÂ¤±¤¿¾ì¹ç¡¢Åê»ñ¤Ë²ó¤·¤¿¤È¤¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Äê´üÍÂ¶â¡ÊÇ¯Íø0.5¡ó¡Ë¤Ë10Ç¯´ÖÍÂ¤±¤¿¾ì¹ç
¤Þ¤º¡¢1000Ëü±ß¤òÇ¯Íø0.5¡ó¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤ËÍÂ¤±¡¢10Ç¯´ÖÊ£Íø¤Ç±¿ÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£10Ç¯´Ö¤ÇÁý¤¨¤ë¶â³Û¤Ï¤ª¤è¤½51Ëü±ß¤Ç¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë¸µËÜ³ä¤ì¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÓÃæ¤Ç²òÌó¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¾Íè¤Î¶â³Û¤â¤Û¤Ü³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¡¢Äê´üÍÂ¶â¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Áý²Ã³Û¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ç¡¢Êª²Á¤¬¾å¾º¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¼Â¼ÁÅª¤Ê¹ØÇãÎÏ¤¬ÌÜ¸º¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁÛÄêÍø²ó¤ê3¡ó¤Ç10Ç¯´Ö±¿ÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç
¼¡¤Ë¡¢Æ±¤¸1000Ëü±ß¤òÁÛÄêÍø²ó¤êÇ¯3¡ó¤Ç10Ç¯´Ö±¿ÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤âÊ£Íø¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢10Ç¯¸å¤ÎÁý²Ã³Û¤ÏÌó344Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¡¢Á°½Ò¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤Î¾ì¹ç¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¾Íè¤Î»ñ»º³Û¤Ë¤Ï300Ëü±ß¶á¤¤º¹¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£Ä¹´ü´Ö±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Íø²ó¤ê¤Îº¹¤¬·ë²Ì¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ô»ú¤À¤±¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤º¹¤¬¤Ä¤¯¤Î¤«
10Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦Æ±¤¸´ü´Ö¤ÇÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢
¡¦Äê´üÍÂ¶â¡ÊÇ¯Íø0.5¡ó¡Ë¡§Ìó1051Ëü±ß
¡¦Åê»ñ¡ÊÁÛÄêÍø²ó¤ê3¡ó¡Ë¡§Ìó1344Ëü±ß
¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îº¹¤Ï¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤¬É¬¤ºÆÀ¤«¡×¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Íø²ó¤ê¤Î°ã¤¤¤¬¾Íè¤Î»ñ»º³Û¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Åê»ñ¤Î3¡ó¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÁÛÄê¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î±¿ÍÑÀ®²Ì¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÅÀ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Äê´üÍÂ¶â¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È
Äê´üÍÂ¶â¤ÎºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¸µËÜ³ä¤ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢ÍÂ¤±¤¿»þÅÀ¤Ç¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤Æ¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤Ç¤¹¡£¹âÎð´ü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î»ñ¶â´ÉÍý¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸º¤é¤Ê¤¤°Â¿´´¶¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤Ï¹çÍýÅª¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¶âÍø¤¬Äã¤¤¾ì¹ç¡¢Ä¹´ü´ÖÍÂ¤±¤Æ¤â»ñ»º¤Ï¤¢¤Þ¤êÁý¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬¿Ê¤à¤È¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê²ÁÃÍ¤¬²¼¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÅÀ¤Ï¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Åê»ñ¤Ë²ó¤¹¾ì¹ç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È
º£²ó¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÁÛÄêÍø²ó¤ê3¡óÄøÅÙ¤Ç±¿ÍÑ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Äê´üÍÂ¶â¤ÈÈæ¤Ù¤Æ»ñ»º¤¬Áý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÅÀ¤Ï¡¢Åê»ñ¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë10Ç¯ÄøÅÙ¤Î´ü´Ö¤òÁÛÄê¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Íø²ó¤ê¤Îº¹¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¾Íè¤Î»ñ»º³Û¤Ë°ìÄê¤Î³«¤¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¹´ü¤ÇÊÝÍ¤¹¤ëÁ°Äó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ê£Íø¸ú²Ì¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤ëÅÀ¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Åê»ñ¤Ë¤Ï»Ô¾ì´Ä¶¤Ë¤è¤ë²Á³ÊÊÑÆ°¤¬È¼¤¤¤Þ¤¹¡£±¿ÍÑ¤ÎÅÓÃæ¤ÇÉ¾²Á³Û¤¬²¼¤¬¤ë¾ìÌÌ¤âÁÛÄê¤µ¤ì¡¢¸µËÜ¤¬¾ï¤Ë°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç»ñ¶â¤ò»È¤¦Í½Äê¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢²Á³Ê¤Î¾å²¼¤Ë¿´ÍýÅª¤ÊÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÉéÃ´¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Åê»ñ¤Ï¡ÖÁý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÊÑÆ°¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×ÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£»ñ¶â¤ÎÀ¼Á¤ä»È¤¦»þ´ü¤òÆ§¤Þ¤¨¤º¤ËÁ´³Û¤ò±¿ÍÑ¤Ë²ó¤¹¤È¡¢ÁÛÄê³°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼è¤êÊø¤·¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤ËÉÔÍø¤Ê¾ò·ï¤Ç»ñ»º¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
Äê´üÍÂ¶â¤ÈÅê»ñ¤Ï¡Ö¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¹Í¤¨¤ë
º£²ó¤ÎÈæ³Ó¤«¤éÊ¬¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÄê´üÍÂ¶â¤Ï°ÂÁ´¤À¤¬Áý¤¨¤Ë¤¯¤¤¡×¡ÖÅê»ñ¤ÏÁý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤¬²Á³ÊÊÑÆ°¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦´ðËÜÅª¤Ê°ã¤¤¤Ç¤¹¡£¼ÂÌ³Åª¤Ë¤Ï¡¢1000Ëü±ß¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤Ë¿¶¤êÀÚ¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÅöÌÌ»È¤¦Í½Äê¤Î¤Ê¤¤»ñ¶â¤Î°ìÉô¤À¤±¤òÅê»ñ¤Ë²ó¤·¡¢»Ä¤ê¤ÏÄê´üÍÂ¶â¤Ç³ÎÊÝ¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¬¤±Êý¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Â¿´´¶¤È¾Íè¤Î¿¤Ó¤ÎÎ¾Êý¤ò°Õ¼±¤·¤¿»ñ¶â´ÉÍý¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
1000Ëü±ß¤òÇ¯Íø0.5¡ó¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤Ë10Ç¯´ÖÍÂ¤±¤¿¾ì¹ç¡¢¾Íè¤Î»ñ»º³Û¤ÏÌó1051Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ÁÛÄêÍø²ó¤êÇ¯3¡ó¤Ç±¿ÍÑ¤Ç¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Ìó1344Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¡¢300Ëü±ß¶á¤¤º¹¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Äê´üÍÂ¶â¤Ï¸µËÜ³ä¤ì¤Î¿´ÇÛ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤°ìÊý¡¢Åê»ñ¤Ë¤Ï²Á³ÊÊÑÆ°¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤¬Àµ²ò¤«¤Ï¡¢Ç¯Îð¤äÀ¸³èÈñ¤Î¸«ÄÌ¤·¡¢¥ê¥¹¥¯¤Ø¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿ô»ú¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢»ñ¶â¤Î»È¤¤Æ»¤ä»þ´ü¤Ë±þ¤¸¤¿Ê¬¤±Êý¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
