£Î£Á£Ô£ÏÈãÈ½¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¡¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤Î·üÇ°¤ò¼õ¤±±Ñ¹ñÊ¼»Î¤ò¥Ù¥¿¥Ü¥á
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÀèÆü¡¢±Ñ¹ñÊ¼»Î¤Ê¤É£Î£Á£Ô£Ï·³¤¬¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤ÎºÇÁ°Àþ¤ò²óÈò¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤¬·üÇ°¤òÅÁ¤¨¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤Î¼çÄ¥¤òÅ±²ó¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£±Ñ»æ¥µ¥ó¤¬£²£´Æü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï£²£²Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿£Æ£Ï£Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢£Î£Á£Ô£Ï¤Î¿®ÍêÀ¤Ëµ¿Ìä¤ò¼¨¤·¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤¬Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÂçÈ¾¤ÎÉéÃ´¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¿°ìÊý¤Ç¡¢Æ±ÌÁ¹ñ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É´í¸±¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏÈà¤é¤ËËÜÅö¤Ë²¿¤«¤òµá¤á¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤Ï¡Ø¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Ë¾¯¤·Ê¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡Ù¤Ê¤É¤È¸À¤¦¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¾¯¤·¸åÊý¤Ë²¼¤¬¤ê¡¢Á°Àþ¤«¤é¤Ïµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï£²£³Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¥È¥¥¥ë¡¼¥¹¡¦¥½¡¼¥·¥ã¥ë¤Ë¡Ö°ÎÂç¤ÇÈó¾ï¤ËÍ¦´º¤Ê±Ñ¹ñ¤ÎÊ¼»Î¤¿¤Á¤Ï¡¢¾ï¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤È¶¦¤Ë¤¢¤ë¡ª¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Ç¤Ï£´£µ£·¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤¬½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤Ï»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÀï»Î¤Î°ì°÷¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Îå«¤Ï·è¤·¤ÆÃÇ¤ÁÀÚ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£±Ñ¹ñ·³¤Ï¡¢ÊÂ³°¤ì¤¿¿´¤Èº²¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÊÊÆ¹ñ¤ò½ü¤±¤Ð¡ËÈæÎà¤Ê¤Â¸ºß¤À¡£³§¤µ¤ó¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¤À¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡È¯¸À¤Î½¤Àµ¤Ï¡¢¥¥¢¡¦¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼±Ñ¼óÁê¤¬£²£³Æü¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤ØÄ¾ÀÜÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤¿¸å¤Ëµ¯¤¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¤½¤¦¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤Î·üÇ°¤¬Èó¸ø¼°¤Ê¥ë¡¼¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¸å¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤´Ø·¸¼Ô¤Ï¥µ¥ó»æ¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÈ¯¸À¤¬°Õ¿ÞÅª¤Ç¤¢¤ì¶öÈ¯Åª¤Ç¤¢¤ì¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ý¤Ä¤¤¤¿¿Í¡¹¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñ²¦¤Î·üÇ°¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÌÀ³Î¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï±Ñ²¦¼¼¤ÎÄ¹Ç¯¤Î¾Î»¿¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢ºòÇ¯£¹·î¤Î£²ÅÙÌÜ¤Î¹ñÉÐË¬Ìä¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤ò¡Ö°ÎÂç¤Ê¿Â»Î¤Ç¤¢¤ê¡¢°ÎÂç¤Ê²¦¤À¡×¤È¾Î¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤È¥«¥ß¥é²¦ÈÞ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñÆÈÎ©£²£µ£°¼þÇ¯¤Î¹Ô»ö¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢£´·î¤ËÊÆ¹ñ¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤òË¬Ìä¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
