白石麻衣「チェンソーマン」マキマのコスプレ披露 雰囲気ガラリの赤髪姿に「完成度MAX」「圧倒的なビジュアル」と反響殺到
【モデルプレス＝2026/01/25】元乃木坂46の白石麻衣が1月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。コスプレ姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】33歳元乃木坂センター「実写化いける」赤髪姿で人気キャラコスプレ
白石は、人気アニメ「チェンソーマン」に登場するキャラクター・マキマのコスプレと思われる、赤髪のロングヘア姿を投稿。赤い髪を三つ編みにし、白いシャツに黒いネクタイを合わせた姿を披露した。透明感あふれる肌に鮮やかな赤髪が映えている。
この投稿にファンからは「圧倒的なビジュアル」「美しすぎる」「完成度MAX」「マキマさん実写化いける」「赤髪似合いすぎ」「ミステリアスで素敵」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆白石麻衣、衝撃の赤髪姿公開
◆白石麻衣の投稿に反響
