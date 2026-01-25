ガンプラ「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」のパッケージ画像公開！ 1月31日発売予定「νガンダム用 LEDユニット」や「HG 1/144 レジェンドガンダム」も公開
「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」パッケージ画像
BANDAI SPIRITSは、1月31日に発売予定のガンプラ「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」などのパッケージ画像を公開した。
今回同社のプラモデルの情報を扱う「BANDAI SPIRITS ホビー事業部」のXアカウントにてパッケージ画像を公開しており、「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」は、地球を背景にフィンファンネルを展開する勇ましい姿が、「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム用 LEDユニット」は、頭部の瞳やコクピット、フレーム内部から緑色の光が輝く様子が、「HG 1/144 レジェンドガンダム」は、ビットを展開して照射する姿や、奥にはデスティニーガンダムが描かれたパッケージとなっている。
「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム用 LEDユニット」パッケージ画像
「HG 1/144 レジェンドガンダム」パッケージ画像
【#パッケージ画像初公開】- BANDAI SPIRITS ホビー事業部 (@HobbySite) January 25, 2026
2026年1月31日(土)発売予定
PG UNLEASHED 1/60 νガンダム
▼詳細はこちらhttps://t.co/PQvmMifzx3#ガンプラ #νガンダム #逆襲のシャア #PGU pic.twitter.com/RDU6XmmZM0
【#パッケージ画像初公開】- BANDAI SPIRITS ホビー事業部 (@HobbySite) January 25, 2026
2026年1月31日(土)発売予定
PG UNLEASHED 1/60 νガンダム用 LEDユニット
▼詳細はこちらhttps://t.co/xa4wFj4shF#ガンプラ #νガンダム #逆襲のシャア #PGU pic.twitter.com/y26Wfgfv12
【#パッケージ画像初公開】- BANDAI SPIRITS ホビー事業部 (@HobbySite) January 25, 2026
2026年1月31日(土)発売予定
HG 1/144 レジェンドガンダム
▼詳細はこちらhttps://t.co/zwSAoeS0LS#ガンプラ #ガンダムSEED #g_seed pic.twitter.com/rPeOYscgGx
(C)創通・サンライズ