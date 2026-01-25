【PG UNLEASHED 1/60 νガンダム】 1月31日 発売予定 価格：66,000円 【PG UNLEASHED 1/60 νガンダム用 LEDユニット】 1月31日 発売予定 価格：15,400円 【HG 1/144 レジェンドガンダム】 1月31日 発売予定 価格：3,080円

「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」パッケージ画像

BANDAI SPIRITSは、1月31日に発売予定のガンプラ「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」などのパッケージ画像を公開した。

今回同社のプラモデルの情報を扱う「BANDAI SPIRITS ホビー事業部」のXアカウントにてパッケージ画像を公開しており、「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」は、地球を背景にフィンファンネルを展開する勇ましい姿が、「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム用 LEDユニット」は、頭部の瞳やコクピット、フレーム内部から緑色の光が輝く様子が、「HG 1/144 レジェンドガンダム」は、ビットを展開して照射する姿や、奥にはデスティニーガンダムが描かれたパッケージとなっている。

「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム用 LEDユニット」パッケージ画像

「HG 1/144 レジェンドガンダム」パッケージ画像

(C)創通・サンライズ