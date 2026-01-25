歌手の渋谷すばるさん（44）が、25日放送の『おしゃれクリップ』に出演。事務所独立から7年を経て変化した音楽活動への思いを告白。さらに、渋谷さんの母がテレビ初登場、幼少期の思い出や現在の活動への本音を告白しました。

15歳で芸能界入りを果たした渋谷さんは、7年前に37歳で独立。番組のインタビューに答えたマネージャーは、独立後の渋谷さんの苦労を告白。

独立当初は考えられなかったという仕事の幅を見せるようになった渋谷さんを「丸くなった」と表現したマネージャーに対し、渋谷さんは周囲が自身に抱いていた印象への“本音”を明かしました。

■東南アジアの旅で生じた音楽活動の変化と盟友・横山裕への思い

また、独立後にカメラマンと2人で東南アジアを巡るバックパッカーの旅に出かけたという渋谷さん。ゴールを決めない楽曲作りの旅のなかで生じた音楽活動に対する意識の変化についてトーク。

さらに、去年話題となったSUPER EIGHT・横山裕さん（44）との対バンライブの経緯も語った渋谷さん。盟友への思いを明かしました。

■テレビ初登場の母が明かす幼少期の渋谷すばる

そして、今回テレビ初登場という渋谷さんの母がインタビューに答え、渋谷さんの幼少期から現在までの様子について告白。“とにかく目立ちたがり”だったという性格や、スターの片りんをうかがわせていた“一番最初のステージ”の思い出を紹介します。

さらに、渋谷さんの母が、自身のすすめで息子を芸能界入りさせた背景や、本名である“すばる”という名前に込めた思いを明かすと、渋谷さんが驚きの声をあげる場面もありました。

また、渋谷さんが独立を決意した際の心境も明かした母。息子の決断に当初は否定的な思いもあったそうですが、自身が作った道の先で、息子が新たな一歩を踏み出す決意を固めたことを黙って応援することにしたといいます。

そして最後に、スタジオでは母からの手紙を紹介。どんな時も息子のことを思い、愛し続けた母からの気持ちのこもったメッセージに対して、渋谷さんが思いを語りました。

渋谷さんが出演する『おしゃれクリップ』は、日本テレビ系で25日の夜10時から放送です。