EXILE¡¦FANTASTICS¤Îº´Æ£Âç¼ù¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¡¢Âç¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¤¦¤Ñ¤´¤í¤¦¤Î³¨ËÜ¡Ø¤ª¤¤¤Ç¤è¡¡¤¦¤Ñ¤´¤í¤¦¡ÙÈ¯ÇäµÇ°¡õÃÂÀ¸Æü¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬25Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¥¥ã¥¹¥È ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú FANTASTICS¡¦º´Æ£Âç¼ù ¡Û¡¡³¨ËÜÈ¯Çä¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼ß·ËÜÈ¿±þ¤¹¤ë¤â¡¡¡Ö²ò¼á¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È´Ö°ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡¡¤¤¤º¤ì¤Ï¥¢¥Ë¥á²½¤â
¤¦¤Ñ¤´¤í¤¦¤Ï¡¢¼«¿È¤¬»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¦¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥Ñ¡¼¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢¡Ö¥Ò¥í¥¤¥ó¼º³Ê¡×¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¡²è²È¤Î¹¬ÅÄ¤â¤â»Ò¤µ¤ó¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥°¥Ã¥º¤Ï¤¤¤Ä¤âÂ¨´°Çä¤¹¤ë¤Û¤É¥Õ¥¡¥ó¤ËÂç¿Íµ¤¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¤¦¤Ñ¤´¤í¤¦¡×¤ËÍ§Ã£¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤ª¤Ë¤´¤í¤¦¡×¤È¤È¤â¤ËËÜºî¤Ï2¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¿´²¹¤Þ¤ëÊª¸ì¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢½é¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤ëÅù¿ÈÂç¡Ö¤¦¤Ñ¤´¤í¤¦¡×¤â²ñ¾ì¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±ÂÐÌÌ¤·¤¿º´Æ£¤µ¤ó¤Ïà¤¦¤ï¡¼¡¢¤¹¤´¤¤Âç¤¤¤¡ªá¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º´Æ£¤µ¤ó¤Ïà¼«Ê¬¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤¤È¤«¡¢°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤¿Í¤¬À¤¤ÎÃæ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸³¨ËÜ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿á¤ÈÀ©ºî¤Î°Õ¿Þ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ã¯¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡©¤È¤ÎÌä¤¤¤Ëà¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë³¨ËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£¤ÏÅ·¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤ÆµÕ¤ËÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹á¡¢¤ÈÁÄÊì¤Ø¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËFANTASTICS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ß·ËÜ²Æµ±¤µ¤ó¤¬µ´¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ª¥Ë¥Ë¡×¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢à³¨ËÜ¤Ë¡Ö¥ª¥Ë¥Ë¡×¤â½Ð¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿á¤È¸ì¤ê¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æà¡Ö¥ª¥Ë¥Ë¤ÏÅÅµ¤¤ò»È¤¨¤ë¤«¤é¤ª¤Ë¤´¤í¤¦¤òÂà¼£¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤Æ¡¢ÊÌ¤Ë¤ª¤Ë¤´¤í¤¦¤Ï¡Ö°¼Ô¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤¡¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤Æá¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤éàÈà¤Ï³¨ËÜ¤Î²ò¼á¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È´Ö°ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤¦¤ì¤·¤¤´¶ÁÛ¤Ç¤·¤¿á¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿¨¤ì¤ë¤â¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ËÅÅµ¤¤¬Î®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Çº¤ß¤Î¤ª¤Ë¤´¤í¤¦¤¬¡¢¤¦¤Ñ¤´¤í¤¦¤Î¹¥Êª¡Ö¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¡×¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥·¡¼¥ó¤òµó¤²àÂç¹¥Êª¤¬¾Æ¤¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤Ë¤Ê¤ê¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Ï°ìÈÖ¡¢ºÇ½é¤Ë»×¤¤ÉÕ¤¤¤¿Å¸³«¤Ê¤Î¤Ç¹¥¤¤Ç¤¹¡£ÅÅµ¤¤Ç¾È¤é¤µ¤ì¤ëÆó¿Í¤ÎÉ½¾ð¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹á¤È¸ì¤ê¡¢Â¾¤Ë¤â¹¬ÅÄÀèÀ¸¤ÎºîÉÊ¤Ç¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤â¼Â¼ÌÈÇ±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¤ä¡¢FANTASTICS¤Î¡ÖIt's all good¡×¡Ö¥¢¥×¥Ç¥é¥¤¥Õ¡×¤Î²Î»ì¤«¤é¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤¿¥»¥ê¥Õ¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢à¤½¤³¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹á¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¤³¤ÎÆü£³£±ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿º´Æ£¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Â£¤é¤ìËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æà³¨ËÜ¤ÎÂè2ÃÆÈ¯Çä¤ä¡¢¤¤¤º¤ì¤Ï¥¢¥Ë¥á²½¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹á´õË¾¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
