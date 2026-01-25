宮崎県内では今年も、サッカーＪリーグの各チームが年明け以降、続々と春季キャンプをスタートさせている。

２月１日からは読売巨人軍をはじめとしたプロ野球の各球団もキャンプイン。同１４日からは野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック」（ＷＢＣ）で連覇を目指す日本代表「侍ジャパン」の事前合宿も予定されており、一流の選手たちの練習風景を間近に楽しめる。（山畑壮起）

Ｊリーグ

県のまとめ（９日時点）によると、今春県内でキャンプを行うのは昨季のＪ１覇者の鹿島アントラーズなどＪリーグの１５チーム。内訳はＪ１が７チーム、Ｊ２が５チーム、Ｊ３が３チームで、宮崎市など６市町で練習に励む。

県内は温暖な気候に加え、スポーツ施設が充実することもあって毎年、この時期は多くのチームが訪れる。都城市には来年の国民スポーツ大会で使われる陸上競技場などを備えた霧島酒造スポーツランド都城（山之口運動公園）が昨年完成しており、同ランドではＪ１の東京ヴェルディが練習している。

各チームによる練習試合も行われる。２５日はアミノバイタルトレーニングセンター宮崎（宮崎市）でＪリーグ等宮崎協力会主催の公開練習試合イベント「Ｊリーグ宮崎キャンプサッカーフェスティバル」があり、午前１１時からの横浜Ｆ・マリノス（Ｊ１）―横浜ＦＣ（Ｊ２）戦を無料で観戦できる。

プロ野球

プロ野球は８球団が５市でキャンプを行う。

最も多いのは宮崎市で、日本一奪還を狙う巨人（一、二軍）、昨季日本一に輝いた福岡ソフトバンクホークス、オリックス・バファローズの３球団が集う。

都城市では千葉ロッテマリーンズの一軍が初めてキャンプを行う予定で、巨人の三軍も４年連続で練習に励む。

３月に行われるＷＢＣに出場する侍ジャパンは２月１４〜２４日に宮崎市で事前合宿を行う。２０２３年に行われた前回ＷＢＣでも侍ジャパンは事前に宮崎で練習をして本番での優勝につなげており、今年の大会でも活躍が期待される。

県スポーツランド推進課は「新しいシーズンに向けて真剣に練習に取り組んでいる選手らの姿を間近で見て、肌で感じてほしい」としている。