銀行員「今回の融資は見送らせていただきます」…確定申告で節税をやりすぎた45歳社長が〈社会的信用を失った〉ワケ

2月の確定申告に向けて、1年間の帳簿を整理している人も多いでしょう。この時期になると、「思ったより利益が出てしまった、なにか買って経費にしよう」といった悩みも増えてくるころです。しかし、企業財務の視点からいえば、その判断は危険です。本記事では、山根社長（仮名）の事例とともに、経営者が陥りやすい“節税の罠”について、資産形成・経営アドバイザーの萩原峻大氏が解説します。※本記事で紹介する事例は、実際にあった出来事を基にしていますが、個別事案が特定されないようプライバシーに配慮し、登場人物や具体的な状況に一部変更を加えて再構成したものです。

毎年恒例“節税自慢ショー”の終焉

確定申告シーズンを迎えた、ある冬の夕方のこと。繁忙期で慌ただしい税理士事務所の面談室に、勢いよく入ってくる男性がいました。

「先生っ！ 今年も“完璧に節税”してきましたよ！」

声の主は山根社長（仮名／45歳）。毎年この時期になると現れる、“節税に取りつかれた男”です。

両手には、分厚い領収書ファイル。中には ぎっしりホチキス留めされた領収書の束がぎっしりと詰まっています。

- 飲食代

- ガソリン

- スマホ

- 文具

- なんとなく買ったモバイルバッテリー

- 内容があいまいな業務委託料

社長にとって節税は、もはや「会社を守る手段」ではなく、“趣味” と化していました。税理士の前に座ると、すでに胸を張っています。

「これ全部、経費になりますよね？ みてくださいこの量！」「今年は特に気合を入れて集めましたから」

毎年恒例の“節税自慢ショー”が幕を開けようとした―― そのときでした。“経費の一覧ページ”を開いたところで、税理士の手がピタリと止まったのです。

山根社長は、まだニヤニヤしています。「どうです先生？ 今年も“節税の達人”って呼んじゃってくださいよ〜」

しかし、税理士は笑っていませんでした。「……山根社長。これ……見えますか？」「え、どれです？」「本来なら、もっと数字が残るはずの欄です。」

税理士が指差したのは、帳簿の一番最後。社長は思わず覗き込みます。

「……あれ？ こんな数字でしたっけ？」

少し間を置いて、税理士は告げました。「はい。今年は――思っていたより、桁がひとつ少ない数字になっています」

その一言で、社長の笑顔がすっと消えました。長年続いた“節税自慢ショー”が、静かに終わった瞬間でした。

節税は成功したはずが…

税理士は、前年と今年の帳簿を並べて提示しました。指差しているのは“期末時点の現金残高”の欄です。

昨年は、2,400万円。 決して余裕があるとはいえませんが、“次の一手”を打てるだけの金額でした。 しかし今年は550万円。

「……あれ？」社長の喉が、小さく鳴りました。「……こんなに、使った覚えはないんですが」

「節税は、確かにできています」税理士は淡々と続けます。「ですがその代わりに、会社の“体力”がほぼ削り切られています。今期の経営に必要な現金は足りますか？」

節税は成功しているのに、動かせる現金がない。その違和感が、はっきりと形を持って社長に突き刺さりました。

税金より怖いもの…“いつもの融資”が止まるとき

しばらくして、山根社長は、いつものように銀行へ電話をかけていました。

「いつもお願いしている運転資金の件なのですが……」

銀行員は電話の向こうで、一瞬、言葉を選んでいる様子でした。

「今回は見送りになる可能性があります。仮に融資実行できたとしても条件はかなり厳しくなると思います」

社長は、言葉を失いました。銀行員は、決算書を確認しながら事務的に理由を述べます。

「直近決算で、手元資金が月商の半月分も残っていません。正直にいって、“なにかあったら耐えられない会社”という評価になります」

山根社長は節税によって信用を失ってしまったことを理解しました。銀行からみれば、体力のない会社に貸したいわけがありません。

このときはじめて、山根社長は気づいたのです。会社を評価するのは節税額ではない。「残っている現金」こそが、会社の評価なのだと。

「節税額」よりも大切なこと

筆者はこの手の話を聞くたびに、確信することがあります。節税が上手な会社より、現金を残せる会社のほうが圧倒的に強い、ということです。

経営において、支払う税金の多寡は、本質ではありません。会社の生死をわけるのは、「いまこの瞬間に、いくら自由に動かせる現金があるか」です。

筆者自身、決算をみるときにまず確認するのは、当然ながら節税額ではありません。

・月商の何ヵ月分の現金が手元に残っているか

・想定外が起きても、即座に動ける余力があるか

・銀行から「次も貸したい会社」とみられているか

みるべきポイントは、この3点に尽きます。

多少税金を多く払ってでも、銀行が黙って融資枠を提示してくれる決算が望ましいでしょう。なぜなら、現金は“選択肢そのもの”だからです。

現金があれば、チャンスが来た瞬間に踏み込めますし、失敗しても立て直せます。判断を焦る必要もありません。逆に、節税で現金を削り切った会社は、選択肢が消え、判断が鈍り、「本当はやりたいけど無理」という場面が増えていくでしょう。

木を見て森を見ず。節税という一本の木に囚われ、会社全体という森を自分で枯らしているだけです。それは経営でも、戦略でもなく、ただの自己満足に過ぎません。

目先の節税で現金を使い果たしてしまえば、本当の勝負どころで手も足も出なくなります。未来を買うための体力を、過去の税金減らしで消耗してはいけないのです。

最後に、ひとつだけ問いを残します。

もし明日、突然チャンスが訪れたとき。あなたの会社は、「やりたい」ではなく「やる」といえるでしょうか？

萩原 峻大

東京財託グループ 代表