¿¹ÅÄÎÃ²Ö¤¬Ìó4Ç¯¤Ö¤ê¤ËÎ×¤ó¤À¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤°áÁõ¤Ë¤âÄ©Àï¡Ö½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤Ë¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤ËÅÐ¾ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¿¹ÅÄÎÃ²Ö
¡Ø»øÀïÂâ¥·¥ó¥±¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ë¥·¥ó¥±¥ó¥¤¥¨¥í¡¼¡¦²Ö¿¥¤³¤È¤ÏÌò¤Ç½Ð±é¤·¡¢ÇÐÍ¥¡¦À¼Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëà¤¹¤¥¤Á¤ã¤óá¤³¤È¿¹ÅÄÎÃ²Ö¡Ê¤â¤ê¤¿¡¦¤¹¤º¤«¡Ë¤¬¡¢1·î26Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤6¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÌó4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³®Àû¡ª¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥ô¥£¥é¤Ç¤·¤Ã¤Ý¤ê¤È¡¢Æó¿Í¤À¤±¤Î»þ´Ö¤ò¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌó4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿¹ÅÄÎÃ²Ö¤Î¥°¥é¥Ó¥¢
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡ÚÄ©Àï¤·¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡Û
¡½¡½Ìó4Ç¯¤Ö¤ê¤Î½µ¥×¥ì¤Ç¤¹¡ª
¿¹ÅÄ¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¼«ÂÎ¡¢Á°²ó¤Î½µ¥×¥ì¤µ¤ó°ÊÍè¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤·¡¢»£±ÆÁ°¤Ï¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤¹¤´¤¯ÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁÇ¤Î¼«Ê¬¤Ç³Ú¤·¤¯¤¤¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½»£±Æ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥ô¥£¥é¤Ç¤Î¤ªÇ¦¤Ó¥Ç¡¼¥È¡×¡£
¿¹ÅÄ¡¡³Î¤«¤Ë¡¢¼Ì¿¿¤«¤éà¤ªÇ¦¤Ó´¶á¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ÍýÁÛ¤Î¤ªÇ¦¤Ó¥Ç¡¼¥È¤òÌÑÁÛ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¿¹ÅÄ¡¡È¢º¬¤ÎÎ¹´Û¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£È¢º¬¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«¤ªÇ¦¤Ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¼«Ê¬¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡©
¿¹ÅÄ¡¡Á°²ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤ò½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ê¤Î¤ÇÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¸«¤»¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤°áÁõ¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¡¢¾¯¤·Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿¹ÅÄÎÃ²Ö¤òÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°¤Ï¹õ¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤òÃå¤Æ¤â¡¢»Ò¶¡¤¬Ãå¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢º£²ó¤ÏÃå¤³¤Ê¤»¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤Ë²ñ¤¨¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½Ìó4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÊÑ²½¤¬¡©
¿¹ÅÄ¡¡ºòÇ¯¤Î9·î¤Ë¡¢¿·¤·¤¤»öÌ³½ê¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Þ¤·¤¿¡£½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤ÇÅÐ¾ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
4Ç¯Á°¤ÎÁ°²ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤éÀ¼Í¥¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤¾¡ª¡×¤È¤¤¤¦»þ´ü¤Ç¡¢À¼Í¥»öÌ³½ê¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤È¤¡£º£²ó¤Ï¡¢À¼Í¥¶È¤Ë²Ã¤¨¤ÆÇÐÍ¥¶È¤Ë¤â¤â¤Ã¤ÈÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¡¢¸½ºß¤Î»öÌ³½ê¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£
½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤ÆÊÌ¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ëÆü¡¹¤ÎÃæ¡¢¿·¤·¤¤Ìç½Ð¤ò¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÆâÌÌÅª¤ÊÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡©
¿¹ÅÄ¡¡´ðËÜÅª¤Ë¡¢Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹¥´ñ¿´¤Ï¤º¤Ã¤È²¢À¹¤Ê¤Þ¤Þ¤À¤·¡¢¿·¤·¤¤´Ä¶¤ò³Ú¤·¤á¤ëÀ³Ê¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¿·¤·¤¤´Ä¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤·¡¢Îã¤¨¤Ð¡ÖÀ¼Í¥¤À¤±¤Ç´èÄ¥¤ë¤¾¡ª¡×¤Ã¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤Ë¹Ê¤ì¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¬¤¤¤Æ¡£ÇÐÍ¥¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤·¡¢À¼Í¥¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤·¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢¤º¤Ã¤È´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¶ì¼ê¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Þ¥ó¥Í¥ê¤Ï°¤È¤¤¤¦¤«¡£
¿¹ÅÄ¡¡¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤òÊÑ²½¤µ¤»¤Æ¡¢Ä©Àï¤·¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¯¤Æ¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤¿¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ÎÊÑ²½¤Ï¡©
¿¹ÅÄ¡¡»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¤¬À®Ä¹¤·¤¿¤³¤È¤È¡¢Éô²°¤Î²È¶ñ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¡¡£
¡½¡½¿·¤·¤¤¼ñÌ£¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿¹ÅÄ¡¡¶¥ÇÏ¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¶¥ÇÏ¤Ë¤Ï¿Í´Ö¤ÈÇÏ¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿ÍÇÏ°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤ÈËÜµ¤¤Ç´¶Æ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£¸å¤Î³èÆ°¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡©
¿¹ÅÄ¡¡¼þ¤ê¤Ë¤¤¤ëÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡ª¡¡¤½¤³¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂçÀÚ¤À¤±¤É¿È¶á¤Ê¿Í¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¤ª»Å»ö¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¿¹ÅÄ¡¡À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤â¤Á¤í¤óÇÐÍ¥¶È¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÉñÂæ·Ð¸³¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¤Î±éµ»·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç¤â±é¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ËÒÌî¹á»Ò¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿ÇëÂ¼Àé¼Ó»Ò
¡ü¿¹ÅÄÎÃ²Ö¡Ê¤â¤ê¤¿¡¦¤¹¤º¤«¡Ë¡¡
1992Ç¯9·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡µþÅÔÉÜ½Ð¿È¡¡¿ÈÄ¹157cm¡¡
¢þ¡Ø»øÀïÂâ¥·¥ó¥±¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ë¥·¥ó¥±¥ó¥¤¥¨¥í¡¼¡¦²Ö¿¥¤³¤È¤ÏÌò¤Ç½Ð±é¡£¡Ö¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°¡ª¡ª¡ª¡×Â´¶È¸å¡¢±Ç²è¤äÉñÂæ¤Ê¤ÉÂ¿¿ô½Ð±é¡£¥²¡¼¥à¥¢¥×¥ê¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à U.C. ENGAGE¡Ù¤ä¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥¸¥ç¥óÈÓ¡Ù¤Ê¤É¡¢À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¡£
¸ø¼°X¡Ú@morita_suzuka¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@moritasuzuka16¡Û¡¡
¿¹ÅÄÎÃ²Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¤½¤Ð¤Ë¤¤¤¿¤¤¤è¡£¡Ù¡¡»£±Æ¡¿Á° ¹¯Êå¡¡²Á³Ê¡¿1100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Âçµ×ÊÝÏÂÂ§¡¡»£±Æ¡¿Á° ¹¯Êå