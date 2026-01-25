¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£¥µ¥í¥â³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¦ÎÐÀî½ÕºÚ¤¬½éÅÐ¾ì¡ª¡Ö80kg¤ò¤ª¿¬¤Ç»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÎÐÀî½ÕºÚ
1·î26Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤6¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¤·¤¿ÎÐÀî½ÕºÚ¡Ê¤ß¤É¤ê¤«¤ï¡¦¤Ï¤ë¤Ê¡Ë¡£ºòÇ¯11·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤¬¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ò¥Ã¥È¡ª¡¡¿ô¡¹¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÈþÍÆ»Õ¤¿¤Á¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¥µ¥í¥â³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¥Þ¥Þ¤Ë¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡ÙËÜ»ï¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤â½éÅÐ¾ì¡£¤Ä¤¤¤Ë²ò¤Êü¤¿¤ì¤¿¤¦¤ë¤â¤Á¥Ü¥Ç¥£¤ËÌÜÀþ¤Ï¥¯¥®¤Å¤±´Ö°ã¤¤¥Ê¥·¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎÐÀî½ÕºÚ¤Î½éÅÐ¾ì¥°¥é¥Ó¥¢
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú»£±Æ¤Î¤¿¤á¤Ë1¥õ·î´Ö¡û¡û¶Ø»ß¡Û
¡½¡½ºòÇ¯È¯Çä¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£¼þ°Ï¤«¤é¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÎÐÀî¡¡¡ÖÂÔË¾¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»ä¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ä©Àï¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¤Î»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÎÐÀî¡¡Á°²ó¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÍ¾Íµ¤ò»ý¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸»£±Æ¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¸«¤Æ¸¦µæ¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¶Ú¥È¥ì¤â½µ3²óÄÌ¤Ã¤Æ¡¢80kg¤ò¤ª¿¬¤Ç»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤È°û¼ò¶Ø»ß¡£1¥õ·î´Ö´èÄ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËË«¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½¤«¤Ê¤êÈþ¿¬¤Ç¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡ª¡¡Á°²ó¤Ï¿¿²Æ¤Çº£²ó¤Ï¿¿Åß¡£¥¬¥é¥Ã¤ÈÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡£
ÎÐÀî¡¡´¨¤¹¤®¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¹Àô¤ä¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤Î»£±Æ¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤Ë¼ýÏ¿¡Ë¤Ïµ¤»ý¤ÁÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢Á°²ó¤è¤ê¤â¤·¤Ã¤È¤ê¤È¡¢Âç¿Í¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥µ¥¦¥Ê¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
ÎÐÀî¡¡½µ2¡¢3²ó¤ÏÉ¬¤º¹Ô¤¯¤¯¤é¤¤¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥µ¥¦¥Ê»£±Æ¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤·¤«¤â¤½¤Î¥µ¥¦¥Ê¤Ï¤¤¤í¤ê¤¬¤¢¤ëÏÂ¼¼¥¿¥¤¥×¡£½éÂÎ¸³¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï2²óÌÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
ÎÐÀî¡¡¤¤¤í¤ó¤Ê°áÁõ¤òÃå¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Ë¥Ã¥È¤ÎË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¥ë¥Ã¥¯¤È¤«¼«Ê¬¤Ç¤ÏÀäÂÐÁª¤Ð¤Ê¤¤Éþ¤Ç¤¹¤·¡¢ÉáÃÊ²¼Ãå¤òÃå¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÃå¤é¤ì¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤«¤Ê¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤òÄÌ¤·¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤Ó¤ËÈ¯¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½²¼Ãå¤òÃå¤±¤Ê¤¤!?
ÎÐÀî¡¡¥Î¡¼¥Ö¥é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥«¥Ã¥×¤¬¤Ä¤¤¤¿¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤È¤«¤òÃå¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¤À¤«¤é¼«Ê¬¤Î¶»¤Î¥µ¥¤¥º¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¥°¥é¥Ó¥¢¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥µ¥¤¥º¤òÂ¬¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤È¸þ¤¹ç¤¦¤¤¤¤µ¡²ñ¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½ÎÐÀî¤µ¤ó¤Ã¤Æ¸«¤¿ÌÜ¤Î¥¯¡¼¥ë¤Ê°õ¾Ý¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ç¥Î¥ê¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Æ¥ó¥Ý´¶¤È¤«²ñÏÃ¤¬¥â¥Æ¤ë¿Í¤Îµ÷Î¥´¶¡£
ÎÐÀî¡¡¤¨¡ª¡¡¤º¤Ã¤È¥â¥Æ¤¿¤¯¤Æ¡¢¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤£¤£!!¤È»×¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¿ÍÀ¸¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¤Ë¤ï¤«¤Ë¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÎÐÀî¡¡¿¶¤é¤ì¤Æ¤Ð¤Ã¤«¤ê¡£¤½¤ì¤³¤½àÍ§Ã£á¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ë½é¤á¤Æ¹ðÇò¤·¤¿¤È¤¤Ï¡Ö¤ª¸ý¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤Á¤ã¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤éÌµÍý¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£
°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤é¤¦¤ë¤µ¤¹¤®¤Æ¡¢¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ë¸ý¤ò¥Ð¥Ä°õ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤â¤¿¤Ö¤ó¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤É¤ó¤Ê¿Í¤¬¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤«¡©
ÎÐÀî¡¡À¶·é´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Îéµ·Àµ¤·¤¯¤Æ¡¢»ô¤Ã¤Æ¤ë¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½¤¢¡¢º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¥Ë¥Ã¥ÈË¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÉþÁõ¤ò»äÉþ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤é¤«¤Ê¤ê¥â¥Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
ÎÐÀî¡¡ËÜÅö¤Ë¤£......¡©¡¡¹¥É¾¤Ê¤éÇã¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤¼¤Ò¡£¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢2026Ç¯¤Ï¤É¤ó¤ÊÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
ÎÐÀî¡¡ÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯°ìÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤äYouTube¤Ê¤É¡£¤¢¤È¤Ï¥µ¥í¥ó¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤³¤¦¤·¤Æ»ïÌÌ¤Ë¤âºÜ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥µ¥í¥ó¥â¥Ç¥ë¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤â¤Ã¤È¹¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½¥°¥é¥Ó¥¢Âè3ÃÆ¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«!?
ÎÐÀî¡¡¤Þ¤¿¸«¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ê¤é......¡ª¡¡º£²ó¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Àã¤ÎÃæ¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤ò»£¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Æ¡£ÀäÂÐ¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤¸¤ã¤Ç¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤Ç¤â²Æ¤ÈÅß¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Ï½Õ¤Ëºù¤È°ì½ï¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Á¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çº£¸å¤â±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿È¬¿ùÄ¾Èþ¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿Çß¸¶Ëã°á»Ò¡ÊGiGGLE¡Ë
¡üÎÐÀî½ÕºÚ¡Ê¤ß¤É¤ê¤«¤ï¡¦¤Ï¤ë¤Ê¡Ë¡¡
1998Ç¯4·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡¡¿ÈÄ¹159cm¡¡
¢þ16ºÐ¤Îº¢¤«¤é¥µ¥í¥ó¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¡£¸½ºß¤â¿Íµ¤¥µ¥í¥â¤È¤·¤Æ³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø¼°Instagram¡Ú@harusanta0528¡Û¡¡
¸ø¼°YouTube¡Ú@harusanta¡Û¡¡
ÎÐÀî½ÕºÚ¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø½Õ¤òÂÔ¤Ä¡Áprologue¡Á¡Ù¡¡»£±Æ¡¿¥ª¥Î¥Ä¥È¥à¡¡²Á³Ê¡¿1100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¶âÈ±¤ê¤µ¡¡¼Ì¿¿¡¿¥ª¥Î¥Ä¥È¥à