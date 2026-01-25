¤Ó¤·¤çÇ¨¤ì¡Ä¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥×¥í¿ý»Î¤ÎÃæÅÄ²ÖÆààÍÅ±ð¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¹¤²¤§¡Á¡×¡ÖåºÎï¤Ê¿ÈÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¡×
¡Ö½À¤é¤«¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¡¡¸µÇµÌÚºä46¤Ç¥×¥í¿ý»Î¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÃæÅÄ²ÖÆà¤¬ºÇ¿·¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡16Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ö²Ö¤Û¤³¤í¤Ö¡×(¹ÖÃÌ¼Ò)¤òÈ¯Çä¤·¤¿ÃæÅÄ¡£¡Ö½À¤é¤«¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥·¥ã¥Ä¤ò¤á¤¯¤Ã¤Æ¶»¸µ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¤ê¡¢¤Ó¤·¤çÇ¨¤ì¤Î»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍÅ±ð¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤¹¤²¤§¡Á¡×¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤µÀ¨¤¯Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡×¡ÖºÇ¶¯ºÇ¹â¡×¡ÖÅ·»È²á¤®¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡ÖåºÎï¤Ê¿ÈÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡1´üÀ¸¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ÃæÅÄ¤Ï2020Ç¯10·î¤ËÇµÌÚºä46¤òÂ´¶È¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥×¥í¿ý»Î¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Ëã¿ý¥«¥Õ¥§¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼Å¹Ä¹¤âÌ³¤á¤ë¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£