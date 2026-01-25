¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂçÃÀ¤¹¤®¤Ç¤Ï¡×àÁ°Á´³«¤¥·¥ç¥Ã¥ÈáÑ»¶ÌÍÚ¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡ÖÀ¨¤Á¤å¤®¡×¡ÖÌ¥¤»¤ë¤Í¡Á¡×
¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯ÅßÌ²¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¸µHKT48¤Ç½÷Í¥¤ÎÑ»¶ÌÍÚ(29)=Ê¡²¬¸©½Ð¿È=¤¬ÂçÃÀ¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖËèÆü´¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¡»ä¤Ï¤È¤¦¤È¤¦ÅÅµ¤ÌÓÉÛ¤ò¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ý¤«¤Ý¤«²÷Å¬¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤«¤é½Ð¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¶á¶·¤òÊó¹ð¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ÖStay 25 -Another Edition -¡×(¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹)¤«¤é¤Î¥«¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¡£
¡¡25ºÐ¤Îº¢¤Ë½Ð¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¤Î¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤ÎÆÃ½¸¤Ç¡¢¶»¸µ¤ò³«Êü¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÈäÏª¡£¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯ÅßÌ²¤·¤Þ¤¹¡¡³§¤µ¤Þ²¹¤«¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¾×·â¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÏ¢È¯¤Ë¡ÖÌ¥¤»¤ë¤Í¡Á¡×¡ÖÀ¨¤Á¤å¤®¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂçÃÀ¤¹¤®¤Ç¤Ï¡×¡ÖÁÇ¤ÇÇä¤ì¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£