「成功を収めた」バイエルンはブンデス初黒星も…高打点ヘッドで今季初弾の伊藤洋輝を独メディアがチーム最高評価「守備面でも堅実だった」
伊藤洋輝を擁するバイエルンは現地１月24日、ブンデスリーガ第19節でアウグスブルクとホームで対戦。１−２で逆転負けして今季のリーグ戦初黒星を喫した。
チームはまさかの敗戦となったものの、リーグ戦３試合連続で先発した伊藤はこの試合で躍動する。23分、マイケル・オリーセの右CKに打点の高いヘッドで合わせて、自身今季初ゴールとなる先制点を奪ってみせたのだ。
そんな日本人DF対して、ドイツメディア『tz』は、採点記事でチーム最高タイの「３点」（ドイツメディアの評価は１が最高、６が採点）を与えて、次のように称賛した。
「先週以上のパフォーマンスを目ざし、それを実現した。オリーセのコーナーキックにヘディングで合わせて先制点を挙げた時は喜びを露わにした。守備ではより安定したプレーを見せた」
また『AZ』も同じくチーム最高の「３点」を付与。「この日本人は左サイドバックとして先発。そして、前線で成功を収めた。ヘディングシュートで先制点を奪取。守備面でも概ね堅実だった」と高評価している。
伊藤のバイエルンでの存在感が日を追うごとに増している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】バイエルン伊藤洋輝の今季初ゴール
