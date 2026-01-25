Åìµþ23¶èÆâ¤ÇÄÂÂßÊª·ï¤Î¼Ú¤ê¼ê¤¬¤¹¤°¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¤½¤¦¤Ê³¹¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó1°Ì¤Ï¡ÖÎýÇÏ¶èÉ¹ÀîÂæ¡×- ¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ï?
·òÈþ²È¤Ï1·î22Æü¡¢Åìµþ23¶èÆâ¤ÎÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î¼Ú¤ê¼ê¤¬¤¹¤°¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¤½¤¦¤Ê³¹¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢LIFULL¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖLIFULL HOME'S¡×¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÄÂÂßÊª·ï¤Î·ÇºÜ´ü´Ö¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤¿¡£ÂÐ¾Ý´ü´Ö¤Ï2025Ç¯1·î¡Á11·î¡£
¡ûÄÂÂßÊª·ï¤Î·ÇºÜ´ü´Ö¤¬Ã»¤¤³¹¤òÄ´ºº
Åê»ñÍÑÄÂÂß¤Ç¼ý±×¤òº¸±¦¤¹¤ëÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢Æþµï¼Ô¤¬·è¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤ÎÃ»¤µ¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¶õ¼¼¤¬Ä¹°ú¤¯¤Û¤É²ÈÄÂ¼ýÆþ¤¬¸º¤ê¡¢Íø²ó¤ê¤¬²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¤½¤³¤ÇÆ±¼Ò¤Ï¡¢LIFULL HOME'S¤Î·ÇºÜ¥Ç¡¼¥¿¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢ÄÂÂßÊª·ï¤¬¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤«¤éÊç½¸½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¡Ö·ÇºÜ´ü´Ö¡×(Ãæ±ûÃÍ)¤òÄ´ºº¡£·ÇºÜ´ü´Ö¤ÎÃ»¤¤³¹¤ò¡Ö¼Ú¤ê¼ê¤¬¤¹¤°¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¤½¤¦¤Ê³¹¡×¤È¤·¡¢·ÇºÜ´ü´Ö¤¬Ã»¤¤½ç¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°²½¤·¤¿¡£
¡û¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÊÔ¡¢1°Ì¤Ï¡ÖÉ¹ÀîÂæ¡×
¡Ú¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÊÔ¡ÛÅìµþ23¶èÆâ¤ÇÄÂÂßÊª·ï¤Î·ÇºÜ´ü´Ö¤¬Ã»¤¤¡Ö¼Ú¤ê¼ê¤¬¤¹¤°¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¤½¤¦¤Ê³¹¡×¥é¥ó¥¥ó¥°
¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÊÔ¤Î1°Ì¤Ï¡ÖÉ¹ÀîÂæ¡×¤Ç·ÇºÜ´ü´Ö¤Ï17Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Åìµþ¥á¥È¥íÍ³ÚÄ®Àþ¡¦ÉûÅÔ¿´Àþ¤Î2Ï©Àþ¤¬»È¤¨¡¢ÃÓÂÞ¡¦½ÂÃ«ÊýÌÌ¤ØÄ¾ÄÌ¤Ç¤¤ë¸òÄÌÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤±Ø¤Ç¤¢¤ë¡£²ÈÄÂÁê¾ì¤Ï102,000±ß¡¢¶èÊ¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÍø²ó¤êÊ¿¶Ñ¤Ï4.84%¡¢°ìÅïÇä¤ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÍø²ó¤êÊ¿¶Ñ¤Ï6.13%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2°Ì¤Ï¡Ö¸Í±Û¸ø±à¡×¤È¡Ö»½§¡×¤¬¤¤¤º¤ì¤â·ÇºÜ´ü´Ö19Æü¤ÇÊÂ¤ó¤À¡£¤É¤Á¤é¤âÉÊÀî¶èÆâ¤Î±Ø¤Ç¡¢ÉÊÀî¡¦Âçºê¥¨¥ê¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¨¥ê¥¢¤Ø¶á¤¯¡¢¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¡Ö¸Í±Û¸ø±à¡×¤ÏÅìµÞÂç°æÄ®Àþ¤¬ÄÌ¤ê±Ø¼þÊÕ¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤Î¾¦Å¹³¹¤â¤¢¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤ÆÎÐÃÏ¤âÂ¿¤¯À¸³è¤Î¤·¤ä¤¹¤¤¥¨¥ê¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»½§¡×¤ÏµþµÞÀþ¤ÇÉÊÀî¤ä¡¦±©ÅÄ¶õ¹ÁÊýÌÌ¤Ë¤â¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ÏÑ´ß¤ÎºÆ³«È¯ÃÏ¤Ë¤â¶á¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¶õ¹Á´ØÏ¢¼ûÍ×¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¼ûÍ×¤Ç¤Î¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡û¥¢¥Ñ¡¼¥ÈÊÔ¡¢1°Ì¤Ï¡ÖÀ¶À¡Çò²Ï¡×
¡Ú¥¢¥Ñ¡¼¥ÈÊÔ¡ÛÅìµþ23¶èÆâ¤ÇÄÂÂßÊª·ï¤Î·ÇºÜ´ü´Ö¤¬Ã»¤¤¡Ö¼Ú¤ê¼ê¤¬¤¹¤°¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¤½¤¦¤Ê³¹¡×¥é¥ó¥¥ó¥°
¥¢¥Ñ¡¼¥ÈÊÔ¤Î1°Ì¤Ï¡ÖÀ¶À¡Çò²Ï¡×¤Ç·ÇºÜ´ü´Ö¤Ï14Æü¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÀ¶À¡Çò²Ï¡×¤Ï¡¢Âç¹¾¸ÍÀþ¤ÈÈ¾Â¢ÌçÀþ¤Ë¤è¤êÂç¼êÄ®¡¦½ÂÃ«¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¤·¤ä¤¹¤¤¸òÄÌÍøÊØÀ¤Î¹â¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢¸ø±à¤ä¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¤¬ÅÀºß¤¹¤ë"Êë¤é¤·¤ä¤¹¤µ"¤«¤é¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¥¨¥ê¥¢¤À¡£
2°Ì¤Ï¡ÖÆþÃ«¡×¤Ç·ÇºÜ´ü´Ö¤Ï15Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÆþÃ«¡×¤ÏÅìµþ¥á¥È¥íÆüÈæÃ«Àþ¤Ç²â¤¬´Ø¡¦Ï»ËÜÌÚ¡¦·ÃÈæ¼÷ÊýÌÌ¤Ø¤ÎÄÌ¶ÐÍøÊØÀ¤ËÍ¥¤ì¤Ä¤Ä¡¢78,000±ß¤È¤¤¤¦23¶èÆâ¤Ç¤ÏÈæ³ÓÅª¼êº¢¤Ê²ÈÄÂÁê¾ì¤âÄÂÂß¸¡Æ¤¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌ¥ÎÏ¡£¤Þ¤¿¡¢Íø²ó¤ê¤Ï10.45%¤ÈÂ¾¤Î¾å°Ì¤Î±Ø¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÆÍ½Ð¤·¤¿¹â¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
3°Ì¤Ï¡ÖÉðÂ¢¾®»³¡×¡Ö²¼ËÌÂô¡×¤¬·ÇºÜ´ü´Ö17Æü¤ÇÊÂ¤Ö·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÉðÂ¢¾®»³¡×¤ÏÅìµÞÌÜ¹õÀþ¤ÇÌÜ¹õ¡¦»°ÅÄÀþÊýÌÌ¤ØÄ¾ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢Á´Ä¹800mÄ¶¤Î¥¢¡¼¥±¡¼¥É¾¦Å¹³¹¡ÖÉðÂ¢¾®»³¾¦Å¹³¹¥Ñ¥ë¥à¡×¤â¤¢¤ê¡¢À¸³èÍøÊØ¤Î¹â¤µ¤¬¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö²¼ËÌÂô¡×¤Ï¾®ÅÄµÞÀþ¤Èµþ²¦°æ¤ÎÆ¬Àþ¤Î2Ï©Àþ¤Ë¤è¤ê¿·½É¡¦½ÂÃ«¤ØÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ºÆ³«È¯¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤êÊâ¹Ô¼Ô¶õ´Ö¤È¾¦¶È¤¬ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥«¥ë¥Á¥ã¡¼È¯¿®ÃÏ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
