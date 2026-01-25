タレントの山田まりや（４５）が近影を公開し、資格取得を報告した。

２５日までに自身のインスタグラムを更新し「メディカルコーディネーターの資格を取得しました」と伝えた。「現代医療の仕組みを正しく理解した上で、患者さまやご家族が『納得の医療』を選べるよう、生活・食・心理・情報の面から支援できる中立的な案内人としてこれからもさらに学びを深めて参ります」と意気込んだ。

「＃メディカルコーディネーター ＃メディカルコーディネーター認定講座 ＃日本複合医療臨床研究会」とハッシュタグをつけ、認定証を手にニッコリと笑った。フォロワーからは「ディカルコーディネーター資格取得おめでとうございます」「ゴイゴイスー」と驚きと祝福の声が集まった。

山田は１５歳でグラビアアイドルとしてデビュー。第１回ミスヤングマガジンでグランプリを受賞し、その後は女優やタレントして活躍。公式サイトによると、結婚、出産を経て、食の大切さを家族と共に共有し、スーパーフードマイスターや薬膳インストラクター、マクロビオティックセラピストなどの資格を取得。インスタグラムのプロフィル欄では「タレント／女優／商品開発／中１男の子ママ 株式会社Ｙｅｌｌｏｗ Ｂｕｎｎｙ 代表取締役」と自己紹介している。

現在４５歳の山田は、すっかりキレイ系な雰囲気に。目鼻立ちくっきりの美人顔は健在だ。